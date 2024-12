Justiça suspende música de Adele por suposto plágio de Martinho da Vila

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão global da reprodução da canção “Million Years Ago”, da cantora britânica Adele, em uma ação judicial movida pelo compositor brasileiro Toninho Geraes.

A decisão foi proferida sob a alegação de que a música apresenta semelhanças com o sucesso “Mulheres”, que Geraes compôs e que foi popularizado por Martinho da Vila em seu álbum “Tá Delícia, Tá Gostoso”, lançado em 1995.

A música de Adele, lançada em 2015 como parte do álbum “25” e coescrita com o produtor Greg Kurstin, agora enfrenta restrições de reprodução tanto no Brasil quanto no exterior. O juiz responsável pela ação destacou que existem indícios significativos de similaridade melódica entre as duas obras, o que fundamentou a determinação judicial.

Remoção das Plataformas Digitais

Com a nova ordem judicial, as plataformas digitais que hospedam a canção deverão removê-la de seus catálogos após serem notificadas formalmente, embora o prazo para a execução dessa medida ainda não tenha sido divulgado. Neste momento, a canção continua acessível nas plataformas virtuais e as partes envolvidas têm o direito de recorrer da decisão.

Toninho Geraes, além de buscar a proibição da música, está pleiteando uma indenização no valor de R$ 1 milhão contra Adele, Greg Kurstin e três gravadoras associadas à obra, incluindo grandes nomes da indústria fonográfica como Sony e Universal. O compositor também requer os direitos autorais da canção, acrescidos de correção monetária e juros.

A situação levanta discussões sobre os limites da criatividade musical e a proteção dos direitos autorais no cenário contemporâneo, onde influências e referências são frequentemente intercaladas nas composições.