Justiça mantém condenação por estupro, mas reduz pena de Thiago Brennand

A Justiça de São Paulo manteve a condenação do empresário Thiago Brennand pelo estupro de uma mulher americana em Porto Feliz (cidade a 90 km de São Paulo), mas reduziu a pena de 10 anos e seis meses de prisão para 8 anos e seis meses.

A decisão é em segunda instância e ainda cabe recurso –a condenação anterior foi em outubro do ano passado. O caso é mantido em segredo de Justiça.

Desde junho o empresário cumpre Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior paulista, conhecido como “presídio dos famosos”, após ser transferido do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

Em nota, a defesa afirma que a nova decisão é uma vitória, mas acha há um erro. “Acredito ser uma questão de tempo a sua absolvição, pois não há prova para sustentar essa decisão”, diz.

O caso aconteceu em Porto Feliz, onde o empresário tem uma casa.

A mulher vive no Brasil e pediu para não ter sua identidade divulgada. Ela afirmou ter conhecido o empresário quando queria comprar um cavalo. Em seu depoimento, disse que no início Brennand foi gentil, mas logo começou a ter um comportamento agressivo e a obrigou a ter relação sexual com ele.

“Além disso, o empresário disse ter gravado cenas íntimas da mulher, passando a ameaçá-la com a divulgação das imagens caso ela rompesse o relacionamento”, disse a Promotoria de Porto Feliz na época da primeira condenação.

Brennand tem três sentenças que somam cerca de 20 anos de prisão em regime fechado por crimes sexuais e agressão física.

A última delas é de janeiro, com condenação a oito anos de prisão em um dos processos a que responde sob acusação de estupro.

A ação também está em segredo de Justiça, e cabe recurso. A vítima é uma massoterapeuta que acusou o empresário de crime sexual em março de 2022. Segundo ela, Brennand teria forçado uma relação sem camisinha. Ele sempre negou as acusações.

No total, ele responde a nove processos criminais. Foi condenado em três e fez acordo em outros dois.

ENTENDA O CASO

Brennand ficou conhecido após o vídeo em que ele agredia Alliny Helena Gomes, divulgado pela TV Globo.

Após a repercussão do caso, uma dezena de mulheres denunciaram o empresário por violência sexual, inclusive estupro. Por vídeos publicados nas redes sociais, ele sempre negou as acusações.

Em setembro de 2022, Brennand viajou para os Emirados Árabes Unidos horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público por ter agredido a modelo. Ele foi extraditado de volta ao Brasil em abril do ano passado.

Em outros dois casos –um que tratava de ameaça e outro de injúria– houve acordo entre as partes. Ambos ocorreram pela 2ª Vara de Porto Feliz, onde o empresário tem uma casa.

Brennand ainda responde a outras acusações de agressão e crimes sexuais.