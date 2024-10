Justiça Eleitoral paulista possibilitou voto em locais de difícil acesso

Uma parcela do eleitorado do estado de São Paulo que antes percorria muitos quilômetros para votar, fez suas escolhas com muito mais comodidade neste domingo (6). Moradores de comunidades quilombolas e caiçaras votaram em seções eleitorais instaladas próximas às suas residências pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Um desses eleitores é Antonio Jorge, residente no quilombo Pedro Cubas, na cidade de Eldorado. É a 148ª ZE — Eldorado que organiza as eleições no local, onde desde 2022 foi instalada a seção 63. Antes, os moradores tinham que se deslocar cerca de dez quilômetros até o local de votação mais próximo.

Agora, Antonio percorre apenas 200 metros para votar e, aos 79 anos, votou ainda de manhã. “A urna ter chegado aqui foi um sucesso para a nossa comunidade. Enquanto eu tiver condições físicas, vou exercer meu direito de cidadania”, afirmou. Outro quilombo em Eldorado que também se tornou local de votação é Ivaporunduva, que recebeu o eleitorado pela primeira vez este ano.

Essas comunidades foram atendidas por meio do Programa de Inclusão Político-Eleitoral do TRE-SP, que facilita o acesso ao voto das pessoas que vivem em locais de difícil acesso, como quilombos, aldeias indígenas, comunidades caiçaras e assentamentos rurais.

Comunidades caiçaras

Outros comunidades atendidas pelo programa ficam na Ilhabela, litoral norte do estado, nas praias do Bonete e Castelhanos. As seções eleitorais foram instaladas nessas comunidades em 2022, então essa foi a primeira vez que os moradores puderam escolher vereadores e prefeitos sem ter que se deslocar para o outro lado da ilha. “Antes, para votar, como dependemos muito das condições climáticas aqui, o mais seguro era ir para o local de votação antes do dia da eleição”, conta Patrícia Rubia, moradora de Bonete. Assim, era comum que muitos desistissem de votar.

Com o clima em constante mudança e um deslocamento complexo, as urnas foram enviadas na sexta-feira (4). A de Bonete foi transportada por helicóptero e a de Castelhanos em veículo 4 x 4 da Polícia Ambiental. A transmissão dos votos foi feita via tecnologia JE-Connect, desenvolvida pela Justiça Eleitoral para agilizar o envio dos votos de locais isolados para a totalização. Em Ilhabela, as eleições são organizadas pelo posto de atendimento local em conjunto com a zona eleitoral 132ª ZE – São Sebastião.

Desafios logísticos

Outro local desafiador em termos de logística é a seção eleitoral da Escola Rural do Bairro de Onça, na região da Serra da Bocaina, em Bananal. Lá votam 103 eleitoras e eleitores. Raquel Neves, chefe do cartório de Bananal, conta que o acesso é tão complicado que a urna é transportada em caixa especial. São muitos os solavancos em uma estrada de terra muito íngreme e escorregadia. “Carro comum não sobe. A urna é transportada em carro 4 x 4 da Polícia Ambiental”, afirma Raquel.

Em Cananéia, no litoral sul, há urnas que chegam via lancha à comunidade de Ariri, já na divisa com o Paraná. “As urnas são acondicionadas em caixa estanque com escolta da Polícia Militar Ambiental. O percurso passa por uma das maiores porções de Mata Atlântica do Brasil”, conta o chefe do cartório eleitoral, Fernando Vieira.

Com essas ações, o TRE-SP reforça seu compromisso com o voto universal, a soberania popular e a democracia.