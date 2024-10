Justiça eleitoral confirma votação de Marcelo Lima contra aumento de pena por roubo e furto

Nesta segunda-feira (21), uma decisão do Juiz eleitoral da 409ª Zona, Mauricio Tini Garcia, comprovou a veracidade do voto do candidato a Prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), contra o aumento da pena para roubos e furtos quando era deputado federal. A decisão revogou a proibição de postagem de Alex Manente (Cidadania) abordando o fato.

Marcelo Lima se elegeu deputado federal em 2022 e foi cassado em menos de um ano por infidelidade partidária. Ainda assim, durante os meses que esteve no cargo, votou contra o aumento da pena para roubos e furtos, neste caso, o projeto de Lei nº 3780/2023. Apesar de negar sua manifestação contrária, o próprio site da Câmara Federal expõe a incoerência.

O magistrado foi enfático. “Cabe ao eleitor avaliar se a declaração posterior do representado sobre seu eventual erro ao momento da votação é justificável e atribuir-lhe o valor que melhor entender, sem interferências da Justiça Eleitoral cujo papel limita-se a coibir a disseminação de notícias sabidamente inverídicas, o que não ocorreu no caso vertente”, reportou o juiz Mauricio Tini Garcia.

Lima alegou que era “Fake News” e chegou a publicar nas suas redes sociais um documento em que pedia a modificação do voto, o que na verdade não tinha validade nenhuma, porque a Casa Legislativa manteve o “não”. Apesar disso, ele insiste em declarar uma posição diferente da adotada no exercício do cargo.

Confira o documento oficial com a decisão do juiz: