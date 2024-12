Justiça do Peru localiza quatro foragidos do 8 de janeiro

A Justiça do Peru anunciou a localização de quatro cidadãos brasileiros que estavam foragidos após serem investigados e condenados por sua participação nos eventos golpistas ocorridos em 8 de janeiro. A confirmação foi realizada no dia 5 de dezembro e comunicada ao Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, segundo informações divulgadas pelo portal G1.

Os indivíduos encontrados são: Antonio Alves Pinheiro Junior, residente em São Paulo; Edilaine da Silva Santos, moradora de Birigui (SP); Romario Garcia Rodrigues, natural do Ceará, que recebeu uma pena de 2 anos e 5 meses de reclusão por associação armada e incitação à animosidade contra as Forças Armadas; e Rosana Maciel Gomes, originária de Goiás, condenada a 13 anos e seis meses por crimes como golpe de Estado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Em busca de mais esclarecimentos, o jornal Estadão tentou contato com o STF, a Embaixada do Peru em Brasília e os representantes legais dos fugitivos, mas não obteve resposta até a veiculação desta reportagem.

Foragidos

Os quatro foragidos fazem parte de um grupo maior, composto por 61 brasileiros que se evadiram para a Argentina. Há indícios de que, após a identificação dos locais onde se encontravam e com a possível intenção do governo peruano de repatriá-los, alguns desses indivíduos possam ter migrado para outras nações sul-americanas, incluindo deslocamentos provenientes do Chile e da Bolívia.

Com a notificação recebida pelo STF, há possibilidade da Corte iniciar o processo de extradição dos fugitivos para o Brasil. Para isso, serão necessárias negociações diplomáticas entre os governos brasileiro e peruano.

Em maio do ano anterior, o Estadão revelou que diversos fugitivos dos incidentes de 8 de janeiro haviam rompido dispositivos de monitoramento eletrônico e buscado abrigo na Argentina e no Uruguai. O governo brasileiro solicitou a inclusão dos foragidos na lista da Interpol, enquanto a Polícia Federal (PF) implementou operações visando sua captura.

Recentemente, no mês passado, o governo argentino conseguiu prender três indivíduos procurados que estavam em seu território. Os detidos foram: Wellington Luiz Firmino, condenado a 17 anos; Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, sentenciado a 12 anos e seis meses; e Joelton Gusmão de Oliveira, também com pena de 17 anos.