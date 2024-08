Justiça determina leilão de fórmula e fábrica da cerveja Malta em São Paulo

A fábrica de cervejas e refrigerantes da Cervejaria Malta, em Assis, no interior de São Paulo, será leiloada em setembro. O certame também inclui marcas registradas da companhia, bens móveis (máquinas, equipamentos e veículo), carteira de 2.677 clientes e fórmulas de composição dos produtos.

O leilão atende a uma decisão do juiz Luciano Antonio De Andrade, da 1ª Vara Cível de Assis, de agosto deste ano.

Antes em recuperação judicial, a Malta teve sua falência decretada em agosto do ano passado. Na época, a cervejaria possuía mais de R$ 200 milhões em dívidas junto a credores fiscais e um faturamento líquido mensal de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Também em 2023, a Justiça disse que a companhia não estava cumprindo o plano de reorganização de débitos, um dos motivos pelos quais converteu a recuperação judicial em falência.

Segundo a FKConsulting.PRO, gestora judicial que responde pela Malta e que conduz o processo de venda da cervejaria, o leilão não impactará nas operações da fábrica. A consultoria afirma que o dinheiro arrecadado no certame será destinado a credores, seguindo rito legal de falência.

O novo comprador dará continuidade nas operações e fará investimentos para garantir a perenidade e o aumento da operação da Cervejaria Malta, de acordo com a FKConsulting.PRO.

A gestora judicial afirma que o parque fabril em Assis produz, hoje, refrigerantes e água com gás da marca Cristalina, cervejas e chope.

Segundo a gestora judicial, até dezembro de 2023 a empresa estava totalmente parada. Inicialmente, a retomada na atividade econômica veio por meio da venda de sucata. Depois, com a produção da Cristalina.

“No final de janeiro de 2024, iniciamos a negociação com parceiros para investir na produção de cerveja e chope. Essa negociação foi efetivada no final de maio deste ano e, no início de agosto, as primeiras produções desses produtos já estavam sendo comercializadas”, escreve a FKConsulting.PRO, em nota.

A empresa atua no mercado há mais de 60 anos e foi fundada por Caetano Schincariol, em Assis, cidade que fica a pouco mais de 400 km da capital paulista. O local foi escolhido por Schincariol por possuir uma mina de água com características ideais para a fabricação de refrigerantes.

Caetano e Fernando, donos da Malta, são da família Schincariol, que vendeu a sua cervejaria, a Schincariol, à japonesa Kirin em 2011.

Em seu site, a Malta diz que “vem passando por uma reestruturação há alguns anos e muitas mudanças estão acontecendo dentro da empresa”.

O leilão será realizado pela leiloeira Leje de forma online, a partir das 14h, no dia 18 de setembro. O ganhador terá de efetuar o pagamento no prazo de até dois dias corridos após o encerramento do leilão e também pagará comissão do leiloeiro e da gestora judicial.

Segundo a Leje descreve em seu site, a Malta possui hoje 170 funcionários, e o parque fabril tem capacidade produtiva de 500 mil litros diários, com opções de envasamento em lata, latão, vidro e PET. A marca é conhecida pela fabricação de cerveja malzbier e chope.