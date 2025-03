Justiça decide sobre acusação de plágio contra Mariah Carey

No último dia do Rock In Rio, a renomada cantora Mariah Carey foi uma das principais atrações do festival, encantando o público com sua poderosa voz e carisma inigualável. Este evento marcante para os fãs ocorreu em meio a um contexto jurídico que envolveu a artista nos últimos meses.

Desde o início de 2023, Mariah enfrentou um processo judicial movido pelo músico Andy Stone, que se apresenta artisticamente como Vince Vance. Stone e seu colaborador Troy Powers alegaram que a famosa canção de Natal da cantora continha elementos copiados de sua própria composição, lançada em 1988. Segundo os autores, a música teria alcançado grande popularidade no gênero country e foi amplamente executada durante a temporada natalina de 1993.

Andy Stone sustentou que, devido ao sucesso comercial e cultural de sua obra, Mariah Carey “certamente teve acesso” à sua música. Ele buscava uma indenização significativa, estimando os danos em pelo menos 20 milhões de dólares.

Contudo, após uma minuciosa análise musicológica realizada por especialistas, um juiz federal decidiu que as composições eram substancialmente diferentes. A única semelhança identificada foi a presença de ideias líricas comuns e clichês associados ao Natal, que já eram amplamente utilizados antes da criação da canção de Stone. Diante desse veredicto, o músico foi condenado a arcar com parte ou até mesmo com todos os custos judiciais da defesa de Mariah Carey, sendo o processo considerado “frívolo”.

A vitória na esfera judicial parece ter proporcionado ainda mais confiança à cantora durante sua apresentação no Rock In Rio, onde milhares de fãs puderam celebrar seu talento e legado musical.