Justiça condena Arthur do Val pagar indenização a ativista dos direitos LGBT+ por fake news

A Justiça de São Paulo condenou o ex-deputado Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, a pagar uma indenização de R$12 mil por danos morais ao ativista dos direitos LGBT+, William Callegaro, além de determinar a retirada de um vídeo ofensivo que propagou notícias falsas. A decisão, emitida pelo juiz André Augusto Salvador Bezerra da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo, destaca a seriedade da disseminação de informações inverídicas e seu impacto na reputação dos indivíduos.

O caso veio à tona após Arthur do Val divulgar informações falsas sobre os gastos de campanha de Callegaro, um ato visto como uma retaliação. Em junho do ano passado, William Callegaro acionou o Ministério Público contra Mamãe Falei e Amanda Vettorazzo, após os dois terem zombado publicamente do ator João Guilherme por ele ter usado cropped, uma atitude caracterizada como LGBTfobia.

“Esta decisão reafirma a importância de combater a desinformação e promover um ambiente online baseado no respeito e na verdade. É um passo significativo na luta contra a LGBTfobia e demonstra o compromisso da Justiça com os direitos humanos”, afirmou William Callegaro.

Quem é William Callegaro?

Divulgação

William Callegaro é Advogado, especialista em Direitos Fundamentais e ativista por Direitos Humanos.