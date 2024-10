Justiça bloqueia R$ 70 milhões de esquema de lavagem de dinheiro para facções

Justiça bloqueou mais de R$ 70 milhões em contas bancárias no Rio Grande do Sul por suspeita de ligação com esquema de lavagem de dinheiro para facções criminosas em todo o país.

A operação da PF prendeu 17 suspeitos de envolvimento com o grupo. Cinco pessoas estão sendo procuradas na ação com mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Quatro dos investigados também são alvo de outra operação deflagrada hoje pela PF em São Paulo. Essa ação tem desdobramento em outros oito estados.

Esquema de abrangência nacional era operado a partir de São Paulo com o apoio de uma rede de operadores financeiros. O grupo é suspeito de prestar serviços para organizações criminosas em todo o país.

Quadrilha recolhia dinheiro em espécie de facções criminosas do Rio Grande do Sul, diz PF. Com base na investigação, a Justiça gaúcha autorizou o bloqueio de 82 contas bancárias pertencentes aos suspeitos de envolvimento com o esquema. Também foi decretado o sequestro de imóveis e veículos dos investigados.

Grupo é suspeito de ter movimentado mais de R$ 770 milhões nos últimos cinco anos em depósitos em todo o país. É o equivalente a mais de R$ 420 mil por dia, segundo relatório de inteligência financeira que faz parte da investigação. Operação da PF contou com o apoio de agentes da Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Penal e PRF.