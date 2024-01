Juros futuros recuam após IPCA-15 fraco

Os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 26, em sintonia com o dólar e após o IPCA-15 ter desacelerado o ritmo de alta de 0,40% em dezembro para 0,31% em janeiro, ficando abaixo do piso das estimativas de analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que iam de 0 38% a 0,60%, com mediana positiva de 0,47%.

O movimento dos juros se mantém mesmo diante do fortalecimento das taxas dos Treasuries.

Há expectativa agora pelo índice de preços medido pelo PCE, nos EUA (10h30).

Às 10h02, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2025 recuava para 9,960%, de 10,014% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 caía para 9,795%, de 9,831%, e o para janeiro de 2029 recuava para 10,240%, de 10,280% no ajuste de ontem.