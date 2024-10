Jurassic World by Brickman® chega em São Paulo

Chegou a vez da cidade de São Paulo abrigar uma das principais experiências com LEGO® do mundo, a Jurassic World by Brickman®. Criada por Ryan ‘Brickman’ McNaught, o evento está pela primeira vez na América do Sul para dar vida a histórias e personagens da Jurassic World, franquia de grande sucesso da Universal Pictures e Amblin Entertainment. No espaço, o público poderá interagir com as peças, montar suas próprias obras e se divertir em família. São mais de 6 milhões de peças de LEGO® que compõem as diversas esculturas que vão desde grandes herbívoros, bebês dinossauros, os icônicos personagens dos filmes (Blue e Delta -velociraptors fugitivos da Ilha Nublar), o temido Trex, o Jeep de fuga, entre muitas outras.

A experiência também traz mais de 2,5 milhões de peças de LEGO® para interação direta dos presentes, que podem se divertir montando sua própria ilha, dinossauros híbridos ou veículos de fuga. Algumas atividades cognitivas são também propostas. Entre elas estão reproduzir as pegadas de alguns dinossauros ou participar da construção de um painel colaborativo seguindo um gabarito estabelecido. As instalações do evento são inclusivas contando com acesso por elevadores, banheiros adaptados e abafadores de som.

A experiência, que já passou pela Austrália, Espanha, Suécia e Nova Zelândia, desembarca agora em São Paulo trazendo suas gigantes e extraordinárias esculturas de dinossauro feitas inteiramente de LEGO®. Dentre elas, a mais esperada e favorita dos fãs é a criação mais recente de Brickman: o Baryonyx. Pesando 400kg e com 2,5m de altura, o mais novo dinossauro da experiência imersiva levou 790 horas para ser projetado e criado, e usou exatamente 102.317 peças de LEGO®!

Logo na chegada, o público é recebido com a imponente entrada pelos icônicos portões de Jurassic World, com mais de 4 metros de altura. A partir daí, todos se tornam verdadeiros exploradores, passando por instalações que reproduzem um laboratório, o recinto dos bebês dinossauros (onde um Braquiossauro de LEGO® com mais de 2 toneladas cria o cenário perfeito para interações e fotos), além de diversos outros ambientes que apresentam pteranodontes, os velociraptors Blue e Delta, um enorme T-Rex, entre muitas outras atrações do universo da franquia cinematográfica.

Jurassic World by Brickman® tem ingressos à venda pela plataforma FEVER, mais informações no serviço. A experiência é apresentada em São Paulo pela produtora BE FUN ENTERTAINMENT em co-produção com a Lab Cultural, e desenvolvida pela equipe Brickman, liderada por Ryan McNaught, o único profissional certificado pela LEGO® no hemisfério sul e jurado estrela do programa de TV de sucesso LEGO® Masters Austrália.

SERVIÇO

Jurassic World By Brickman

Shopping Eldorado – São Paulo

Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05402-600

Período da Exposição

De novembro de 2024 a fevereiro de 2025

Classificação Etária: Livre (A partir de 16 anos desacompanhados) .

Estacionamento pago no local.

Duração da Experiência: Tempo Livre (tempo estimado para fazer todo o percurso com as atividades: aproximadamente 90 minutos)

Ingressos

Terça a domingo: Quarta e quinta: das 10h às 21h, com último horário de entrada às 20h. Sexta e sábado, das 10h às 22h, com último horário de entrada às 21h. Domingos das 11h às 20h, com último horário de entrada às 19h.

Lista de espera de 01 a 07 de outubro

Venda