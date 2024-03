Jurassic Atrium Shopping: uma viagem espetacular à Era dos Dinossauros

O Atrium Shopping proporciona ao público uma impressionante e imersiva viagem no tempo neste mês de março. Entre os dias 10 e 31, a Exposição Mundo Jurássico leva para dentro do empreendimento 13 réplicas de dinossauros em tamanho real, com som e movimentos, transportando os presentes para a pré-história. Além das figuras, a exibição conta ainda com uma réplica de ovo, cenografia, história, classificação, fósseis e muito mais. Tudo isso com acesso gratuito.

Réplicas fiéis de um Tiranossauro Rex de 13 metros de comprimento e 6 metros de altura, além de Estegossauro, Tricerátopo, Ouranossauro, Espinossauro, Parassaurolofo, dupla de Paquicefalosauro, Carnotauro, Amargossauro, T-Rex filhote, T-Rex Rider e Apatassauro Rider, compõem a exposição.

“Se há uma palavra que pode resumir essa exposição é: grandiosa. Temos a certeza de que pessoas de todas as idades vão se encantar e aprender muito vendo de perto esses dinossauros. É um passeio para toda a família conhecer e se impressionar com tantos detalhes presentes nesta mostra”, enalteceu a coordenadora de marketing do Atrium Shopping, Kalime Matos.

As réplicas foram desenvolvidas por engenheiros especializados, utilizando aço reforçado e espuma de alta densidade, e são manualmente esculpidas, garantindo durabilidade e um acabamento impecável. O desenvolvimento científico/educativo foi de um grupo de paleontólogos do Instituto de Geologia da UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México).

Além dos dinos, a exposição conta com área interativa onde os visitantes podem ter outras experiências. Há ainda uma miniloja, com souvenires exclusivos, entre eles pelúcias, brinquedos, livros, miniaturas e muito mais.

“É uma grande oportunidade de conhecer mais a história e de interagir com o Mundo Jurássico. O público ficará perto de dinossauros robôs gigantes montados cenograficamente como se estivessem vivos. Uma experiência inesquecível para a cidade”, destacou o coordenador nacional da Exposição Mundo Jurássico, Leonardo Guelman.

“É uma exposição muito especial que alia conhecimento e diversão. As réplicas são perfeitas e o tema nunca se esgota, tanto assim que estamos há 10 anos no Brasil e cada vez com mais sucesso”, pontuou o diretor da Smart Mix Brasil (produtora da exposição), Lucio Oliveira.

Exposição Mundo Jurássico no Atrium Shopping

De 10 a 31 de março

No horário de funcionamento do empreendimento

Piso Térreo

Evento gratuito

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais