Juquitiba recebe as carretas de mamografia e empreendedorismo do SP por Todas

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, chega a Juquitiba nesta terça-feira (29) com as carretas de mamografia e empreendedorismo do programa SP Por Todas. A iniciativa teve início há cerca de um mês no Vale do Ribeira e já percorreu outros três municípios, Apiaí, Eldorado, Registro e Ilha Comprida, para oferecer às mulheres da região acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama, além de cursos gratuitos do Sebrae e do Senac para promover a autossuficiência financeira. Em Juquitiba, os serviços estarão disponíveis até o dia 09 de novembro, a partir das 8h.

Com capacidade de realizar 50 atendimentos por dia, a carreta da mamografia permite diagnóstico e tratamento precoces do câncer de mama. Já os cursos de empreendedorismo, um serviço pioneiro da SP Mulher, proporcionam acesso a formações profissionalizantes e oportunidades de negócio, ajudando as mulheres a conquistarem sua autossustento financeiro.

A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, ressalta a importância da iniciativa: “Estamos muito felizes em ver que este é o quarto município do Vale do Ribeira a receber as carretas. O Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a SP Mulher, tem como meta aumentar a prevenção e os cuidados com a saúde das mulheres, além de oferecer capacitação profissional que promova a autonomia financeira.” ressalta a Secretária.

Além dos cursos e exames, as mulheres do Vale do Ribeira podem aproveitar palestras e atendimentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que têm como objetivo apoiar e informar a comunidade. Também estão disponíveis iniciativas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, como a linha de crédito para produtores rurais do FEAP (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista).

Cartilha SP Por Todas

O Governo do Estado de São Paulo se destaca pela criação pioneira de políticas públicas para as mulheres, coordenadas pela Secretaria de Políticas para a Mulher e unificadas pelo movimento SP Por Todas. Durante toda a estadia das carretas nos municípios, a população pode retirar nas próprias carretas, de forma gratuita, a Cartilha SP Por Todas. O objetivo é ampliar a visibilidade para que saibam como acessar a rede de proteção.

São leis, programas, protocolos, linhas de créditos, aplicativos e iniciativas verdadeiramente transformadoras para as mulheres. Confira no Portal da Mulher Paulista (https://www.portaldamulherpaulista.sp.gov.br/) as políticas públicas estruturadas e entregues para que as mulheres de São Paulo estejam seguras, saudáveis e conquistem sua autonomia financeira.

PROGRAMAÇÃO DAS CARRETAS

Mamografia e Empreendedorismo no Vale do Ribeira

Juquitiba

Data: de 29 de outubro a 09 de novembro

Horário de funcionamento dos serviços: a partir das 8h

Local: Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira, 633 – Centro – Juquitiba – SP

Cursos

Segunda à sexta, das 8h às 21h – Sábado das 08h às 12h

Para se inscrever, acesse o link

Carreta da Mamografia – 50 exames diários com senha

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h – Sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Para serem atendidas, mulheres de 50 a 69 anos precisam apresentar somente o RG e o cartão do SUS.

Já mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos, devem apresentar pedido médico do SUS, juntamente com o cartão SUS e RG.

Atendimentos da Defensoria Pública

Datas: 29 e 30 de outubro (terça e quarta-feira)

Horários: das 9h às 13h e das 18h às 20h.

Datas: 05 e 06 de novembro (terça e quarta-feira)

Horários: das 9h às 13h e das 18h às 20h.