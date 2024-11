Juntas Festival celebra talento feminino com shows gratuitos no Parque Villa Lobos

O Juntas Festival, um evento dedicado exclusivamente à celebração do talento feminino no cenário musical, acontecerá no Parque Villa Lobos, em São Paulo, no próximo dia 15 de novembro. Esta será a terceira edição do festival, que se destaca por seu line-up composto inteiramente por artistas mulheres.

Neste ano, o festival promete uma programação vibrante com apresentações de renomadas cantoras e bandas como Pitty, MC Luanna, Helena Serena, Mari Froes, Pagode da Dessa e Assucena.

A entrada para o Juntas Festival é gratuita, mas é necessário realizar a retirada antecipada dos ingressos pela internet.

Pitty será a atração principal que encerrará o evento. A cantora retorna aos palcos após finalizar sua turnê comemorativa “ACNXX”, que marcou duas décadas desde o lançamento de seu icônico álbum de estreia, “Admirável Chip Novo”. Em São Paulo, ela apresentará um novo espetáculo, prometendo surpreender o público com uma performance renovada e emocionante.