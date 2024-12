Júnior e Cézar levam o sertanejo para o Rio Grande do Sul com shows em dezembro

A dupla sertaneja Júnior e Cézar está pronta para agitar o Rio Grande do Sul neste final de ano com dois shows imperdíveis! Em dezembro, os fãs da região poderão curtir de perto a energia e o talento dos artistas, que promete uma experiência única para o público.

A festa começa no dia 14 de dezembro, no U Club, em Novo Hamburgo. Em um dos maiores e mais tradicionais espaços de entretenimento da cidade. Na sequência, no dia 21 de dezembro, a dupla estará em Erechim, no Veld Club, para uma apresentação especial para o público do Alto Uruguai.

Naturais de Liberato Sauzano e Constantina, cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, Júnior e Cézar nasceram destinados para a música. Em 2024, completam 16 anos de carreira profissional e comemoram com um novo trabalho, o DVD “Simplesmente”, o maior da carreira da dupla até o momento.

Gravado em julho, em São Paulo, o projeto conta com direção criativa do renomado Fernando Trevisan, o Catatau, e direção musical de Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino, repetindo a parceria de sucesso do primeiro audiovisual. O repertório da gravação incluiu 14 faixas inéditas e a participação especial da dupla Felipe & Rodrigo.