Júnior e Cézar alcançam 3 milhões de visualizações em “Fraquinho de Aparência”

A dupla sertaneja Júnior e Cézar alcançou a marca de 3 milhões de visualizações no clipe de “Fraquinho de Aparência”, no YouTube. A faixa está entre os sucessos do álbum “Simplesmente” e já é a quarta música mais ouvida da dupla no Spotify, com mais de 180 mil reproduções.

Naturais de Liberato Salzano e Constantina, cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, Júnior e Cézar celebraram em 2024 os 16 anos de carreira com o DVD “Simplesmente”. O projeto já soma mais de 4 milhões de visualizações no YouTube e segue ganhando destaque no cenário sertanejo.

Gravado em julho, em São Paulo, o projeto conta com direção criativa do renomado Fernando Trevisan, o Catatau, e direção musical de Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino, repetindo a parceria de sucesso do primeiro audiovisual. O repertório da gravação incluiu 14 faixas inéditas e a participação especial da dupla Felipe & Rodrigo.