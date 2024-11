Júnior & Cézar lançam o clipe de “Devolve” e celebram o sucesso do DVD “Simplesmente”

Nesta sexta-feira (15), a dupla Júnior & Cézar lança o clipe de “Devolve”, uma das faixas do projeto “Simplesmente”, que é o maior da trajetória dos sertanejos. Sob o selo NA HOUSE, de Eduardo Pepato, em parceria com a Universal Music e gestão da NonStop Music, “Simplesmente” foi lançado recentemente e inclui uma seleção inédita de canções, como o single “Fraquinho de Aparência”, além de “Inferno Astral”, “Butecada”, entre outros.

Com uma produção de alto nível, o clipe traz toda a energia e carisma da dupla, e consolida ainda mais sua presença no cenário sertanejo. O projeto é dirigido pelo renomado Fernando Trevisan, o Catatau, e conta com a direção musical de Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino, que já trabalhou com grandes nomes como Luan Santana, Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Marília Mendonça, e que também assina a direção musical do disco.

“Simplesmente” ultrapassou mais de 81 mil streams no Spotify e no YouTube soma mais de 4 milhões de visualizações. O projeto segue ganhando cada vez mais destaque no cenário sertanejo e continua disponível nas principais plataformas digitais.