Juninho Getulio é reeleito presidente da Câmara de Mauá

Neste 1° de Janeiro, o vereador Junior Getulio (PT), foi reeleito ao cargo de presidente da Câmara Municipal de Mauá. Sua primeira gestão teve início em maio do ano anterior, quando assumiu o posto após a renúncia de Geovane Corrêa, também do PT, que se afastou devido a acusações de pedofilia. O inquérito referente às acusações foi arquivado por falta de evidências.

Composição da nova Mesa Diretora

Além de Juninho Getulio, a nova Mesa Diretora foi formada por outros vereadores. Renan Pessoa, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), foi eleito como vice-presidente, cargo que ocupará pelos próximos dois anos, sucedendo Vagner Oliveira Santana, conhecido como Vaguinho do Zaira, do Partido Social Democrático (PSD), que ocupou a função até então.

A estrutura completa da Mesa é composta ainda por Danilo Luciano dos Santos, o Danilo do Teco, do Podemos, na função de primeiro secretário; e Alessandro Martins, do União, e Vaguinho do Zaira como segundo e terceiro secretários, respectivamente.

Todos os cargos na Mesa foram preenchidos por meio de candidaturas únicas, resultando em uma votação unânime com 23 votos, totalizando o número de vereadores habilitados para votar.

Em sua declaração durante a sessão de instalação realizada hoje, Juninho Getulio enfatizou a importância da colaboração entre os poderes Legislativo e Executivo: “Vamos buscar o equilíbrio do Legislativo com o Executivo. Toda a mesa está à disposição dos novos vereadores, pois o propósito da Câmara é buscar o melhor para Mauá”.

Posse de Marcelo Oliveira

Na mesma sessão solene, ocorreu a posse do prefeito reeleito Marcelo Oliveira (PT) e de seu vice, João Veríssimo (PSD). Após obter expressiva vitória no segundo turno das eleições de 2024, Marcelo Oliveira inicia seu segundo mandato com o compromisso de dar continuidade aos projetos em andamento e promover novas ações voltadas ao desenvolvimento de Mauá.