Junho no Sesc Santo André: Celebração da Música Brasileira em Grandes Encontros

A programação musical do mês de junho apresenta uma série de shows que destacam a diversidade sonora do Brasil, reunindo grandes nomes da música em apresentações de artistas consagrados, oferecendo ao público uma combinação de encontros únicos e homenagens a importantes marcos da música brasileira.

Iniciando a agenda, dia 14, ZK e a Candombanda se unem ao guitarrista Kiko Dinucci, reconhecido por seu trabalho nas bandas Metá Metá e Passo Torto, em uma celebração intitulada Louvor de Terreiro. Este projeto, resultado de um encontro em Santo André, presta reverência à música preta mundial, explorando raízes africanas e cânticos dos negros escravizados, além de incorporar R&B, Soul, Rap e elementos tecnológicos.

Seguindo a programação, dia 15, a Irmandade do Blues celebra seus 30 anos de carreira com uma apresentação especial que contará com a participação de Graça Cunha. Mantendo a fórmula de “peso, brilho e elegância”, a banda do ABC Paulista, agora em formação de trio, revisita clássicos do blues, R&B e Rock ‘n’ Roll, além de suas composições próprias. A participação de Graça Cunha adiciona um toque especial à comemoração, proporcionando ao público uma combinação de repertórios e momentos de improviso que evidenciam a longa trajetória e a versatilidade da banda.

Beto Guedes, um dos mais renomados cantores e compositores brasileiros, apresenta seu show “De Volta ao Clube” nos dias 21 e 22. Beto presta homenagem ao Clube da Esquina, incluindo no repertório sucessos como “Sal da Terra”, “Lumiar” e clássicas canções como “Um Girassol da Cor de seu Cabelo” e “Canção da América”, celebrando a história da música mineira e os grandes parceiros ao longo dos anos, descrito por ele como um dos momentos mais importantes de sua carreira.

Encerrando a programação, dia 29, a banda Black Mantra convida Carlos Dafé, o “príncipe da Soul Music”, para um encontro dos 50 anos de carreira do artista. A apresentação inicia com músicas autorais da banda, preparando o público para a entrada de Carlos Dafé, que trará seus clássicos como “De Alegria Raiou o Dia” e “Pra Que Vou Recordar do que Chorei”. Este show será uma celebração significativa da soul music e da trajetória de um dos grandes nomes do gênero.

Os shows acontecerão no teatro do Sesc Santo André, e os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias das unidades ou através do aplicativo Credencial Sesc SP. A união de novas gerações com veteranos da vanguarda, como ZK com Kiko Dinucci e Black Mantra com Carlos Dafé, ressalta a continuidade e evolução da rica tradição musical do país. Esses encontros entre diferentes gerações e estilos evidenciam um diálogo musical que enriquece a cultura brasileira, mostrando como os novos talentos se inspiram e colaboram com os ícones consagrados, criando uma ponte entre o passado, o presente e o futuro da música.

Programação:

ZK e Banda Candombanda convidam Kiko Dinucci

show Louvor de Terreiro

Kiko Dinucci, guitarrista de Metá Metá e Passo Torto, colabora com ZK e sua Candombanda em um projeto que reverencia a música preta mundial. A união de ZK, influenciado por jazz e soul, e Dinucci, notável colaborador de artistas como Elza Soares e Criolo, resulta em uma fusão que explora raízes africanas e gêneros como R&B, Soul e Rap. ZK lançou os EPs “Somos” e “As Vozes”, abordando temas como Candomblé e cultura Pan-africanista, enquanto Dinucci, premiado pela APCA e Multishow, traz sua vasta experiência. A parceria promete uma experiência musical rica que celebra a diversidade sonora do Brasil.

Dia 14/6, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Irmandade do Blues Convida Graça Cunha

IRMANDADE DO BLUES 30 ANOS

A Irmandade do Blues, banda do ABC Paulista, celebra 30 anos de carreira e inicia uma nova fase como trio, composto por Vasco Faé, Sílvio Alemão e Fernando Loia. Conhecida pela combinação de composições próprias e versões únicas de Blues, R&B e Rock, a banda mantém sua fórmula “peso, brilho e elegância”. Em seus shows, incluem clássicos e músicas autorais, com destaque para sua primeira versão em português de “Eu Só Quero Um Xodó”. O projeto de 30 anos também inclui colaborações com artistas que marcaram a trajetória da banda, proporcionando momentos de improviso e celebração com o público.

Dia 15/6, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Beto Guedes: De Volta ao Clube

Um dos mais bem sucedidos artistas brasileiros, Beto Guedes, integrante do Clube da Esquina, sobe ao palco com o show “De Volta ao Clube”. Ele se apresenta com uma banda de músicos de destaque, revisitando clássicos de sua carreira e da música mineira. O show homenageia parceiros como Milton Nascimento e Lô Borges, e inclui sucessos como “Amor de Índio” e “Sol de Primavera”. Beto alcançou fama internacional com o disco “Clube da Esquina” e lançou vários álbuns de sucesso nas décadas seguintes. Atualmente, faz parte do selo Nascimento Música, fundado por Milton Nascimento.

Dia 21/6, sexta, das 20h às 21h30

Dia 22/6, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Black Mantra Convida Carlos Dafé

A banda Black Mantra convida Carlos Dafé, “o príncipe da Soul Music”, para um encontro inesquecível que também homenageia os seus 50 anos de carreira. Neste show a banda esquenta o público com músicas autorais de seus dois discos lançados e convida ao palco Carlos Dafé pra cantar clássicos de sua carreira como “De Alegria Raiou o Dia”, “Pra Que Vou Recordar do que Chorei”, entre outros.



Dia 29/6, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 — Vila Guiomar — Santo André