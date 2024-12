Jung-kook do BTS quebra recorde no Weverse com live incrível

Na última quarta-feira, dia 18 , o cantor Jeon Jung-kook, integrante do renomado grupo sul-coreano BTS, surpreendeu seus fãs com uma transmissão ao vivo inesperada na plataforma Weverse. Aos 27 anos e atualmente envolvido no exército coreano, Jung-kook passou detalhes sobre sua rotina militar e como essa experiência tem impactado suas atividades com o grupo.

Durante uma live, ele revelou que está ao lado de Jimin , outro membro do BTS, e que ambos estão focados no cumprimento de seus deveres, apesar dos desafios enfrentados.

A transmissão, no entanto, não se limitou a relatos. Jung-kook encantou seus espectadores ao cantar sucessos do BTS e fazer covers de músicas populares , incluindo “APT.” de Bruno Mars e Rosé. Essa interação atraiu um público impressionante de 20 milhões de visualizações, estabelecendo um novo registro de audiência na plataforma Weverse . Esse número supera o recorde anterior, também de Jung-kook, que alcançou 16,3 milhões de visualizações em 2023.

O evento evidencia não apenas o carisma e talento artístico de Jung-kook, mas também sua conexão forte e contínua com os fãs, mesmo em meio a um período de afastamento solicitado devido ao serviço militar.

Para concluir, um live de Jung-kook simboliza a fusão entre obrigações pessoais e profissionais, demonstrando como a arte é uma poderosa forma de comunicação e conexão. Para os fãs do BTS, o momento foi mais uma prova do compromisso do artista em manter-se próximo do público, reafirmando sua dedicação inabalável.