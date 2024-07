Junaiine, baterista fundador do Natiruts, engata carreira solo com o single “Puro Feeling”

No começo dos anos 2000, era inevitável ligar o rádio e escutar pelo menos uma canção do Natiruts. O baterista Junaiine fez parte do nascimento da banda, participou na criação dos principais hits e os acompanhou até 2011. Após colaborar 17 anos neste projeto, o músico e compositor brasiliense dá as primeiras remadas na carreira solo com o single “Puro Feeling”, que chega às plataformas de áudio pela Ditto no dia 23 de julho (ouça aqui).

A canção surgiu da convivência de Junaiine com a cena de surfe de Florianópolis, cidade que ele escolheu para morar, desde 2008; e como uma homenagem ao surfista Derek Rabelo, que nasceu com glaucoma congênito e perdeu a visão em seus primeiros dias de vida. Derek foi um dos atletas a carregar a tocha olímpica em 2016 e tem uma prancha na “Surfer Wall” do Museu do Surfe de Nazaré, em Portugal, por ter dropado uma das ondas gigantes da cidade, que chegam a 30 metros de altura. “Conheci o Derek em um dos treinos e ele pediu que eu escrevesse uma música sobre a história de vida dele. Passaram alguns dias e a letra saiu”, lembra ele, que se inspirou na trajetória de superação do amigo para dar corpo à produção da faixa.

unaiine encarou o desafio de compor todo o instrumental da canção. “Foi uma experiência incrível e muito diferente de tudo que eu já vivi. Quando eu estava no Natiruts, cada integrante fazia a sua parte. Achei muito interessante pensar nos outros instrumentos também. Comecei com a bateria e fui montando os outros arranjos em cima, tudo sozinho”, afirma. Quem assume o vocal de “Puro Feeling” é Paulinho Freitas, artista cearense que colaborou com Junaiine em outras ocasiões e que carrega na voz a vivência à beira-mar, pontuando com suavidade a melodia da canção.

Puro Feeling” é a faixa que abre a primeira leva de lançamentos originais de Junaiine e faz parte de seu primeiro EP. O trabalho completo deve chegar às plataformas em 2025.

FICHA TÉCNICA

Vocal: Paulinho Freitas

iolões: Gabriel Furtado Paes

Bateria e baixo: Junaiine

omposição, produção e arranjos: Junaiine