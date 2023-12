Jump Folia Park chega ao Shopping Praça da Moça

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, está com um espaço totalmente dedicado para a diversão. Disponível até o dia 31 de janeiro, o Jump Folia Park é ideal para os visitantes aproveitarem um parque com cama elástica, cesta de basquete, piscina de espuma, escorregadores, dentre outros atrativos.

Os valores variam entre R$30 por 20 minutos e R$50 por 40 minutos. Se o tempo for ultrapassado, será cobrado R$1,00 por minuto adicional, mas ao final do período, a criança poderá escolher um brinde. Crianças com necessidades especiais têm desconto, mediante comprovação da condição. A atração está localizada no piso Araucária, em frente ao Mania de Churrasco!, e funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados, o horário é das 12h às 21h. Crianças com menos de 5 anos de idade devem participar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

“O parque já está disponível e aberto, oferecendo uma forma divertida de iniciar o ano com as crianças. Durante as férias, elas merecem brincar e nada melhor do que participar de atividades que fujam da rotina, estimulem a atividade física e, ainda proporcionem diversão”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: Parque Jump Folia Park

Data: até 31 de janeiro de 2024.

Horário: segunda a sexta das 12 às 22h, aos sábados, domingos e feriados das 11h às 21h.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.