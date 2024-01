July Ferreira e Nikolas Kiptoo conquistam os pódios dos 10K feminino e masculino do XXVI Troféu Cidade de São Paulo

O XXVI Troféu Cidade de São Paulo Hospital Edmundo Vasconcelos, prova que abre as comemorações do aniversário da capital paulistana, teve como vencedores July Ferreira, da Equipe Coyotes Run Bergamini, com tempo líquido de 00:35:35; e NiKolas Kiptoo, da Equipe Sede, com tempo líquido de 00:30:49 na Corrida 10K.

A prova, que contou com as presenças de José Renato Nalini, Secretário Executivo de Mudanças Climáticas, além de executivos das empresas apoiadoras e do organizador do Troféu Cidade de São Paulo e bicampeão da São Silvestre Jose João da Silva, teve as seguintes classificações:

Masculino 10K

1º lugar – Nikolas Kiptoo Kosgel – Equipe Luasa Sports Guarulhos – 00:30:49

2º lugar – Alexandre Neves Teles de Sousa – Equipe ADS São Caetano Aranguera Arena Fera Sport TJS – 00:31:30

3º lugar- Gilvan da Silva Ferreira – Equipe Coyotes Run Bergamini – 00:31:38

4º lugar – Vagner da Silva Noronha – Sem Equipe – 00:31:38

5º lugar – Kristian Lopes – Equipe Coyotes Run Bergamini – 00:31:44

Feminino – 10K

1º lugar – July Ferreira da Silva Abrao – Equipe Coyotes Run Bergamini – 00:35:35

2º lugar – Rita Jelagat – Equipe Sede – 00:35:42

3º lugar – Patricia Mendes Franco – Sem Equipe – 00:37:08

4º lugar – Nilva Pereira da Silva Nunes – Equipe Montevergine – 00:38:06

5º lugar – Esther Santos Barreto – Sem Equipe – 00:38:34

Na modalidade 6,1K os vencedores foram Nilzete Ribeiro Martins, Equipe Montevergine, com tempo líquido de 00:26:12 e João Dalvi, da Equipe SPFC Run, com tempo líquido de 00:21:24.

O evento ainda teve premiação Corrida Especial 10km para os primeiros colocados masculino e feminino por modalidade na Categoria Corrida Especial 10 Km (Cadeirantes, Deficientes Visual, Membro Inferior e Superior, Auditivo e Intelectual).

O XXVI Troféu Cidade de São Paulo Hospital Edmundo Vasconcelos contou com o Patrocínio Master do Hospital Edmundo Vasconcelos, Copatrocínio da Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Apoio da Italac, Montevergine, Paraguaçu Participações e MPD Engenharia, Apoio de Mídia da Rádio Transamérica, Apoio Oficial: Prefeitura de São Paulo e Federação Paulista de Atletismo e Ação Institucional São Paulo pelo Clima.