Júlio Campos celebra fim de semana da retomada da liderança do campeonato e novo pódio

O fim de semana do piloto do Time Lubrax Júlio Campos na etapa que fechou a primeira metade da Stock Car em 2024 foi para comemorar demais. Em Goiânia (GO), o paranaense chegou em nono, na corrida principal, neste domingo (28), e assumiu a liderança do campeonato, com 499 pontos.

“Que reviravolta!”, proclamou Campos, que começou o fim de semana com problemas no ritmo do carro e terminou os treinos livres de sexta-feira apenas no 24º lugar. “Começamos lá atrás e ontem fomos ao pódio na segunda colocação. A evolução do carro foi nítida. No domingo, larguei em 11º e sabia que a missão era finalizar no Top-10. Podia até ter chegado uma ou duas posições na frente, mas no contexto foi muito bom. É ótimo fechar a primeira metade da temporada na liderança. Agora quero que a situação se repita quando fecharmos a segunda metade do campeonato”, destacou.

A Stock Car volta às pistas para uma de suas maiores novidades nos últimos tempos: o primeiro GP realizado em Belo Horizonte (MG). A pista será disputada em novo circuito de rua na capital mineira, nos próximos dias 17 e 18 de agosto.