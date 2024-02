Juliette lança remix de Tengo com Kadu Martins e Rogerinho

“Palmas pra essa mina, ela merece respeito // Tem o tengo lengo, ela sempre faz direito”. É com esses versos de abertura que Juliette, Kadu Martins e Rogerinho se unem para a nova versão “bregadeira” da música “Tengo”. O remix está disponível nas plataformas digitais.

O single original tem composição assinada por Juliette, Rafinha RSQ, Carolzinha e Elana Dara. Nesta releitura, a faixa ganha uma nova roupagem que mistura diversos estilos musicais. Tengo foi inspirada nas canções de Luiz Gonzaga e traz elementos regionais, incorporando o tradicional som do triângulo a outras sonoridades tipicamente brasileiras.

“Essa faixa é uma mistura de estilos musicais muito sedutores. Temos triângulo, forró, aquele arrocha que a gente a-d-o-r-a, um pouco do pagodão baiano, com seu swing malemolente e uma vibe de festa de paredão bem típica do funk, tudo isso com uma roupagem pop, que eu AMO! Essa parceria tem tudo pra dar certo, vai ser uma bregadeira de sucesso. Sou uma grande fã do trabalho dos dois e já tô prontinha pra dançar esse som!”, comentou Juliette.

A cantora, que é paraibana, também é conhecida por exaltar sua região de origem. Ela se uniu aos artistas, também nordestinos, para o lançamento dessa reinterpretação do single do álbum “Ciclone”. Em 2023, em dezembro, a música se tornou a mais ouvida no Spotify Portugal e conquistou o top 1 do Spotify Brasil, em agosto, e ocupou a posição 183 no top 200 global.

Kadu Martins, natural de Fortaleza (CE), é dono de grandes sucessos como “Novinha do Onlyfans”, “Halls na Língua” e “Virando o Olhinho”, que juntos somam mais de meio bilhão de plays nas plataformas de música. Rogerinho, nascido em Sobral (CE), ficou conhecido por hits no TikTok e Instagram como “Tchuco Nela”, “Botadinha Saliente”, “Só Você” e o mais recente ‘085’, algumas das trilhas de desafios e dancinhas das redes sociais.