Juliette lança “Falta de Atenção” com Nattan

“Tô te querendo e minha cara nem disfarça”, versa Juliette em seu novo single “Falta de Atenção” feat Nattan. A música explora as desventuras amorosas de um flerte, onde o que era pra ser apenas uma beijo, “mirei na tua boca”, vira uma paixão, “acertei no coração”.

“Essa parceria com o Nattan foi maravilhosa, que energia boa! Tudo fluiu de um jeito natural, leve e com muitas risadas. Quero que quem escute a música sinta esse clima divertido, com uma batida alto astral e energia lá em cima, para cantar naquele clima de festa! A música fala de paquera, de um jeitinho desapegado. Vai ser massa!”, celebrou Juliette.

A faixa é um single extra do álbum “Ciclone” e mescla forró eletrônico com piseiro, apresentando uma roupagem pop característica do som da cantora. A voz grave de Nattan, que faz participação especial com a artista, cria um contraponto aos vocais doces dela.

O cantor contou como foi gravar a música e falou sobre suas expectativas para o lançamento. “Trabalhar com ela foi uma experiência incrível e muito natural. Nossa sintonia foi imediata e isso se reflete na vibe envolvente da música. ‘Falta de Atenção’ é cativante, sensual e uma fusão perfeita dos nossos estilos musicais e personalidades. Tanto a canção quanto Juliette são muito especiais e eu estou muito ansioso para compartilhar essa energia massa com a galera“, descreveu Nattan.

O visualizer adota uma estética contemporânea para narrar a história de dois cupidos e de um casal em clima de paquera. Inspirado na peça de arte “Rest Energy”, criada, encenada e gravada pela dupla de artistas performáticos Marina Abramović e Ulay, em Amsterdã, na Holanda, em 1980, o audiovisual é assinado por Felipe Sassi, renomado diretor da música pop.

Sassi explica que o vídeo convida o público a explorar a temática do amor em meio às artes. “A inspiração foi feita a partir de elementos muito próprios da personalidade da Juliette e brincando com estas manifestações de arte, esse trabalho explora ainda mais a fundo o tom artístico dela. É uma experimentação muito fascinante para todos nós!”, detalha o diretor.

A produção musical do álbum “Ciclone” é uma produção da Rodamoinho Records distribuída pela Virgin Music, dirigida por CANETARIA, Juliano Valle (áudio) e Felipe Sassi (vídeo).

RECORDES

“Tengo”, o segundo single do álbum “Ciclone”, se tornou a música mais ouvida no Spotify Brasil no dia 30 de agosto e ocupou a posição 183 no Top 200 Global da plataforma. Além do Top 1 com “Tengo”, o álbum ocupa a 5º posição no TOP 5 debut global do Spotify.

A artista também emplacou mais cinco músicas no TOP 200 do Spotify Brasil na semana de estreia do disco. Com isso, ela tornou-se a terceira artista pop nacional mais escutada na plataforma atualmente.

Mais informações: www.juliette.art.br

Ficha técnica

Equipe Virgin Muisc

Direção artística: Miguel Cariello e Henrique Badke

Gerência artística: Renata Cenízio ou Miguel Afonso ou Daniel Rigon ou Camilla Lins ou Victor Kelly

Coordenação A&R: Igor Alarcon, Fernanda Mesa, Patricia Aidas, Alice Baldan e Junia Coutinho.

Tipo de Produto: Single

Faixa gravada no: PlayCo – São Paulo – SP – Brasil em Abril de 2023

Produção Musical: CANETARIA, Lucas Vaz, Marco Lima, Nave, Renato Galozzi, Juliette

Mix: Zep

Master: Fernando Delgado

Participações especiais: NATTAN

Fotógrafa: Juliana Rocha Borges da Fonseca

Designer: Gabriel Henrique dos Santos

Falta de Atenção – Juliette feat. Nattan

(Nave / Marco Lima / Renato Galozzi / Lucas Vaz / Jenni Mosello / Tiê Castro / Lary / Juliette)

Copo gelado e corpo quente faz fumaça (ai, ai, ai)

To te querendo e minha cara nem disfarça (vai, vai, vai)

Me diz que você também tá sentindo (esse fogo)

Subindo a pressão, vou descendo meu corpo bem lento

Bem lento, bem lento, bem lento

Vou passando a mão no meu cabelo

Te olho daquele jeito e cê já sabe…

To vendo a sua falta de atenção

Mirou na minha boca e acertou no coração (aham)

To vendo a sua falta de atenção

Mirou na minha boca e acertou no coração (perdeu ladrão)

Desculpa minha falta de atenção

Mirei na sua boca e acertei no coração