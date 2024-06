Juliette lança audiovisual de ”São Juão”

É tempo de São João! A festa favorita de Juliette chegou e ela não podia deixar de comemorar em grande estilo! “Vem galopar // fazer o roça roça // dançando tcha tcha tcha // Vem se envolver com a tropa”, versa a cantora em no lead single de “São JUão”, seu novo álbum e audiovisual. O projeto ganha o mundo a partir de 13 de junho nas plataformas de música e no canal da artista no YouTube.

A festa contou com um show da cantora, que apresentou um repertório com 10 músicas típicas de festas juninas, sendo 8 regravações, com medleys, e duas inéditas. Sobre as músicas, a artista conta que o São João aflora uma das partes mais bonitas que há nela.

“É o momento mais esperado do ano pra mim! São as minhas melhores memórias! ‘Esperando na Janela’, me lembra o Gil, é uma nostalgia muito emblemática que carrego, de quando cantamos juntos e fui tão bem recebida por ele. ‘Forró do Xenhenhém’, de Elba Ramalho, me faz lembrar a força da mulher paraibana, a nossa força! Quando canto ‘Olha Pro Céu’, canção de Luiz Gonzaga, me recordo do ápice do São João, a alma do povo nordestino quando os fogos estouram no céu. Foi uma das primeiras vezes que me arrepiei na vida! O ‘Xote das Meninas’, traz a memória da quadrilha na escola.. cada uma dessas é um pedaço da minha história”, detalhou a cantora.

O álbum está disponível em todas as plataformas de música. Hoje, dia 14, será lançado o audiovisual completo no YouTube, em formato “Longform”, com todos os clipes juntos, seguido pelo vídeo de “Vem Galopar” no mesmo horário. As próximas datas de lançamento no YouTube incluem “Amor de São Juão” no dia 15 de junho, “Forró do Xenhenhém / Numa Sala de Reboco” no dia 16, “Frevo Mulher / Tropicana” no dia 17, “Pedras Que Cantam / Isso Aqui é Muito Bom / São João Na Roça” no dia 18, “Esperando Na Janela / Xote das Meninas” no dia 19, “Tem Café” no dia 20, “Dano Sarrada” no dia 21, “POCPOC” no dia 22, e “Olha Pro Céu” no dia 23.

Sobre a inspiração que levou Juliette na empreitada artística, ela conta que produziu este audiovisual para compartilhar a alegria da Festa Junina e resgatar suas memórias de infância, em Campina Grande. “Desde quando eu era uma menina fascinada pelos fogos na noite de São João, eu sentia uma alegria imensa com aquela festa e queria compartilhar isso com o mundo! Espero que todos possam ouvir essas músicas em casa, em suas próprias comemorações, seja onde for, mas que elas tragam momentos de pura felicidade: esse é o sentimento que quero transmitir! Que todos se divirtam ao máximo!”, contou.

Como o nome sugere, o audiovisual é uma representação da festa típica brasileira sob o olhar da própria Juliette. O show, em que foi gravado, contou com convidados especiais para curtir a festa, barraquinhas de prenda, comidas típicas, touro mecânico e todo o clima de festas juninas. Além disso, o evento envolveu uma causa beneficente em favor das vítimas da catástrofe climática no Rio Grande do Sul, Juliette disponibilizará um QR code para que seus convidados realizassem doações.

O trabalho é uma produção JHD, GTS e Virgin Music, com direção das músicas assinadas por Rafinha RSQ e vídeo dirigido por Júlio Loureiro.

Setlist “São JUão”:

1. Amor De São Juão

2. Forró Do Xenhenhém / Numa Sala De Reboco

3. Frevo Mulher / Tropicana

4. Pedras Que Cantam / Isso Aqui Tá Bom Demais / São João Na Roça

5. Esperando Na Janela / O Xote Das Meninas

6. Vem Galopar (Adaptação De Pagode Russo)

7. Tem Café

8. Dando Sarrada

9. POCPOC

10. Olha Pro Céu

Datas:

Álbum: dia 13, 21h (em todas as plataformas de música)

Audiovisual completo: dia 14, 11h – Longform (Youtube)

Vídeo ‘Vem Galopar’: dia 14, 11h – (Youtube)

Próximas datas Youtube:

– 15/06 – Amor de São Juão

– 16/06 – Forró do Xenhenhém / Numa Sala de Reboco

– 17/06 – Frevo Mulher / Tropicana

– 18/06 – Pedras Que Cantam / Isso Aqui é Muito Bom / São João Na Roça

– 19/06 – Esperando Na Janela / Xote das Meninas

– 20/06 – Tem Café

– 21/06 – Dano Sarrada

– 22/06 – POCPOC

– 23/06 – Olha Pro Céu