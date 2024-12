Juliette Freire é pedida em casamento durante aniversário

Na madrugada do domingo, 1º de outubro, durante a celebração de seu aniversário, Juliette Freire, vencedora do ‘Big Brother Brasil 21’, foi surpreendida com um emocionante pedido de casamento. O momento especial ocorreu quando Kayque Cerveny, personal trainer e namorado da estrela, fez o pedido publicamente, pedindo antes a bênção à mãe de Juliette, Fátima Freire.

Kayque Cerveny demonstrou grande respeito e carinho ao iniciar o pedido pedindo a bênção da família de Juliette. “Eu e a Ju tivemos esse momento particular nosso, mas eu jamais poderia fazer isso sem pedir a benção dos amigos, da família e todo mundo”, declarou ele em meio à emoção. O gesto de Kayque foi recebido com aprovação e alegria por Fátima Freire, que respondeu com um caloroso “Com certeza. Deus abençoe”.

O relacionamento entre Juliette e Kayque começou em 2023, mas os dois decidiram manter o namoro em sigilo por cerca de oito meses antes de torná-lo público. Essa decisão reflete o desejo do casal de preservar sua privacidade e cultivar o relacionamento longe dos holofotes até que se sentissem prontos para compartilhar essa fase com o público.

O pedido de casamento de Kayque Cerveny a Juliette Freire simboliza não apenas o amor entre o casal, mas também o respeito pelas tradições familiares e a importância das bênçãos dos entes queridos. Este evento marca um novo capítulo na vida da campeã do ‘BBB 21’, cujo percurso tem sido acompanhado por fãs em todo o Brasil. Ao celebrar este momento significativo, Juliette e Kayque fortalecem seus laços e preparam-se para uma nova etapa juntos, cercados pelo amor e apoio de suas famílias e amigos.