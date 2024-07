Juliana Viana se recupera de derrota e vence segundo jogo em Paris

A brasileira Juliana Viana venceu Lo Sin Yan Happy, de Hong Kong, no badminton, por 2 sets a 0, na fase de grupos, nesta segunda-feira (29).

Viana ficou na frente com 21 a 19 no primeiro set e, no segundo, se impôs ainda mais, com 21 a 14.

Ela foi derrotada na primeira partida do triangular.