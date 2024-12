Juliana Silveira volta aos palcos com turnê homenageando Floribella

Juliana Silveira está pronta para voltar aos palcos fazendo uma grande homenagem aos 20 anos da novela Floribella, a qual foi protagonista durante as duas temporadas, exibidas pela Band, entre os anos de 2005 e 2006, sendo um grande sucesso de audiência, vendas de CDs, DVDs e produtos licenciados.

“Juliana Silveira canta Floribella”, uma produção exclusiva Somos Assessoria, será um evento onde os fãs da novela poderão reviver momentos mágicos e únicos ao lado da protagonista de Maria Flor.



Nos dias 18 de janeiro no Rio de Janeiro e 25 de Janeiro em São Paulo, os pipoquinhas, como são conhecidos os fãs, podem participar de uma sessão de perguntas e respostas com a atriz, participar de um Meet&Greet exclusivo (foto e autógrafos) e assistirem ao show especial de Juliana Silveira com banda ao vivo cantando todos os sucessos da trama, como “Pobre dos Ricos”, “Vestido Azul”, “Porque”, “Assim Será”, entre outras.

“Juliana Silveira canta Floribella” acontece nos dias 18 de Janeiro no Lagune Barra, no Rio de Janeiro, e dia 25 de Janeiro, no Wyndham Ibirapuera, em São Paulo.

Os ingressos começam a ser vendidos, hoje, 02 de dezembro, às 16h em http://www.ultraticketsbrasil.com.br/



Os shows de “Juliana Silveira canta Floribella” no Rio de Janeiro e São Paulo tem o apoio e patrocínio de: Wyndham Ibirapuera, Lagune Barra Hotel, Rádio Disney, NaTelinha e Autoviação 1001.

Em breve outras datas e cidades serão adicionadas a turnê oficial de homenagem a Floribella.



Para os fãs que querem participar dos shows de estreia da turnê e são de outras cidades, a Autoviação 1001, nosso parceiro oficial, está disponibilizando um cupom de desconto exclusivo.



Usando o cupom FLORIBELLA20 os fãs podem compras suas passagens de IDA e VOLTA com 20% de desconto*.



Veja condições*:

As compras das passagens devem ser realizadas ente os dias 04/12/2024 e 10/01/2025, com viagens compreendias entre os dias 16/01/2025 e 27/01/2025.



Serviço – Juliana Silveira canta Floribella – Rio de Janeiro

Data: 18 de Janeiro de 2025

Horário: 15h

Local: Lagune Barra Hotel

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6.555 – Portão C – Camorim (Barra da Tijuca) – Rio de Janeiro/RJ – (Dentro do Rio Centro)

Classificação: Livre

*Menores de 16 anos devem ir acompanhados pelos país ou responsável legal.

Serviço – Juliana Silveira canta Floribella – São Paulo

Data: 25 de Janeiro de 2025

Horário: 15h

Local: Wyndham Ibirapuera

Endereço: Avenida Ibirapuera, 2927 – Indianópolis – São Paulo/SP

Classificação: Livre

*Menores de 16 anos devem ir acompanhados pelos país ou responsável legal.



INGRESSOS



– É PRA VOCÊ MEU CORAÇÃO

VALOR: R$430,00 + TAXAS (Preço Único)

– Entrada Antecipada

– Primeiras Fileiras

– Preferência para fazer perguntas para a atriz

– Foto Profissional com a atriz

– Autógrafo da atriz em card personalizado

– Acesso ao Show

– Acesso a Sessão de Perguntas e Respostas



– ASSIM SERÁ

VALOR: R$145,00 + Taxas (MEIA) / R$290,00 + Taxas (INTEIRA)

– Entrada após o pacote É Pra Você Meu Coração

– Acesso a Sessão de Perguntas e Respostas

– Acesso ao Show



Vendas: http://www.ultraticketsbrasil.com.br/