Juliana Linhares e Tulipa Ruiz fazem shows gratuitos no Itaú Cultural

Nos dias 22 e 23 de agosto (quinta-feira e sexta-feira), a cantora, compositora e atriz potiguar Juliana Linhares sobe ao palco da Sala Itaú Cultural para apresentar seu álbum de estreia, Nordeste Ficção, que questiona os significados de ser nordestina no país. No fim de semana, 24 e 25 (sábado e domingo), é a vez da vencedora do Grammy Latino, Tulipa Ruiz apresentar GOGÓ Y GUITARRA, em interpretações antológicas de uma seleção de músicas de seus quatro discos, acompanhada pelo violão de Gustavo Ruiz.

Nordeste Ficção

Com direção artística de Marcus Preto e produção musical de Elísio Freitas, o álbum de Juliana Linhares teve influência do livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, de Durval Muniz de Albuquerque Jr. Também foi imaginado como um roteiro de teatro, um romance de autoficção e um docudrama cinematográfico.

Somado a essas referências, está a experiência da artista, nascida em Natal (RN), de viver no Rio de Janeiro desde 2010 e observar como o restante do país enxerga o Nordeste. A reação a esses estereótipos – e também a compreensão deles – foi material para a criação das canções.

No show, nos dias 22 e 23 de agosto, o público curte as 11 músicas do trabalho, que remetem aos LPs clássicos de Amelinha, Elba Ramalho, Cátia de França, Terezinha de Jesus e outros nomes da geração nordestina, lançados na virada dos anos 1970 para os 1980. Entre elas, estão Bombinha e Balanceiro, que já serviram de trilha sonora para novelas da Rede Globo, além de canções de compositores como Zé Ramalho, com Galope Rasante, Belchior, com Comentário a respeito de John, e Karina Buhr, com Menti para você.

GOGÓ Y GUITARRA

Para criar uma sensação de maior intimidade no espetáculo de Tulipa, além de aumentar a percepção em cada detalhe, o formato no Itaú Cultural joga uma lente virada para os elementos essenciais da música: a voz e o instrumento.

Juntos no palco, nos dias 24 e 25, os irmãos Tulipa e Gustavo Ruiz celebram sua parceria musical, suas origens, vivências e repertório de som e vida em comum. Embalam os espectadores com 14 canções, entre elas sucessos como Efêmera, Só sei dançar com você, Víbora e Banho.

Vencedores do Grammy Latino, os dois são nomes essenciais na música brasileira contemporânea. Ambos têm músicas incluídas em filmes, novelas e games e costumam se apresentar em teatros e festivais do mundo todo, como Lollapalooza e Montreux Jazz Festival. Juntos, têm a Brocal, estúdio de música, moda e artes gráficas, além de produtora cultural.

SERVIÇO:

Show Juliana Linhares

Dias 22 e 23 de agosto (quinta e sexta-feira, às 20h)

Sala Itaú Cultural

Capacidade: 224 lugares

Entrada gratuita

Ingressos: https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket/

Classificação indicativa: livre

Show Tulipa Ruiz

Dias 24 e 25 de agosto (sábado, às 20h; domingo, às 19h)

Sala Itaú Cultural

Capacidade: 224 lugares

Entrada gratuita

Ingressos: https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket/

Classificação indicativa: livre