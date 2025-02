Julia Pimentel o  inesquecível “sixteen” realizado na Além do Sonho Eventos

Na noite do dia 1º de fevereiro, a influenciadora Julia Pimentel reuniu amigos, parceiros e familiares para uma celebração inesquecível na Além do Sonho Eventos. Com uma produção impecável, a festa de seus 16 anos, batizada de “Sixteen”, marcou um novo ciclo em sua trajetória e foi um verdadeiro sucesso, repleto de experiências exclusivas, presença de grandes marcas e muita animação.

Tudo foi perfeitamente planejado para que os convidados vivessem momentos especiais. Logo na entrada, um imponente arco de folhas secas, remetendo à delicadeza das cerejeiras, encantava quem chegava. A festa também contou com uma área kids, garantindo diversão para os pequenos, além de máquinas de bichinhos de pelúcia e um espaço dedicado à maquiagem, onde os convidados puderam se produzir e brilhar ainda mais durante a noite.

A celebração foi produzida por sua assessora pessoal, Bianca Barboza, conhecida como Bibi’s, da Criativa Imagem, que cuidou de cada detalhe para garantir uma experiência memorável. “Nosso objetivo era criar um evento que traduzisse a essência da Julia, unindo sofisticação, alegria e momentos inesquecíveis. Foi maravilhoso ver a felicidade dela e de todos os convidados em uma noite tão especial”, destacou Bianca Barboza.

Pela primeira vez, a renomada cerimonialista Rosi Medeiros foi responsável pela organização do evento. “Planejei para garantir que cada elemento refletisse o carisma de Julia. Sua personalidade é romântica, a festa tinha sua marca”, declarou Rosi. A decoração assinada por Georgia Bianka encantou os convidados com uma paleta sofisticada em rosa e prata, trazendo o tema laços, símbolo de carinho, união e novas conquistas na vida da influenciadora.

Com milhões de seguidores, Julia Pimentel celebrou ao lado de grandes parceiros, como Dabelle, Vizzela, Carmed, Seanite e Meu Sonho Mágico, que marcaram presença no evento. O bolo de cinco andares do Casal Garcia foi um dos grandes destaques da noite, acompanhado por uma seleção impecável de doces de Fabiana D’Angelo e Ana Foster. O bar 360º da Joe Drinks conquistou os convidados com drinks inovadores, enquanto estações gastronômicas da Koji, Brabo Brownie, Gelato Borelli Sorvetes e Baurucas Pipocas garantiram uma experiência completa.

Além de representar marcas renomadas, a jovem é embaixadora da maior empresa de grupos guiados para Disney do Brasil e a única que faz todas as Disneys do mundo (que são 6) “Meu Sonho Mágico”.

A mãe de Julia, Bianca Pimentel, também celebrou este momento especial ao lado da filha. “Foi emocionante ver o brilho nos olhos da Julia e a energia incrível dessa festa. Ela merece cada conquista, e essa celebração foi uma forma de retribuir todo o carinho que recebe diariamente. Foi um sonho realizado para toda a nossa família”, declarou Bianca.

A noite foi embalada por um line-up incrível, com apresentações de Lucas Maurillio, DJ Breno Felipe, Caio Luccas, Biel do Furduncinho, DJ Costa, DJ Diguinho e Tília, que agitou a pista e fez todos dançarem até o amanhecer. Entre os momentos mais marcantes, os convidados puderam aproveitar experiências exclusivas, como a estação de tatuagem da Banzai Tattoo e a área de maquiagem da Vizzela. Além disso, marcas parceiras como Bem Dalia, Bump Gominha Creatina, Collie, Carmed, Dabelle, Dona Betta, Seanite, Salgadinhos Click e Rick Doces distribuíram mimos especiais.



Com um evento impecável e uma energia contagiante, Julia Pimentel celebrou seu “sixteen” em grande estilo, reafirmando sua conexão com o público e sua influência no cenário digital.

Em tempo: A Geração Z, nascida entre 1995 e 2010, vem transformando o mercado de marcas com suas novas perspectivas e comportamentos. Eles têm um mundo totalmente digital. São nativos digitais, habituados com os smartphones, redes sociais e a internet desde a infância. São rápidos no uso das novas tecnologias e altamente conectados.

Os nº impressionam, Laura Daniela detém 2,8 milhões no Tik Tok, assim como Drico Alves, com 1.3 seguidores – 4,9 milhões no Tik Tok, Raffaela Souza que pontua 2 milhões Tik Tok e 1,6mi no instagram, Maria Clara (mcdivertida) tem 17 milhões no Youtube, Matheus Kriwat soma 21 milhões Youtube, Lucas Burgatti tem 4,3 milhões no insta, Lara Bianchini contabiliza 750 mil Tik Tok e 33,4 mil no insta, Nathalia Costa bate com 1,3 milhões no insta, e isso apenas para citar alguns, todos elegantes e produzindo o tempo todo conteúdo em suas redes.

Não é à toa que entrar nesse mercado é o sonho de muitos jovens, como João Pedro Claros Nunes “Eu estou na internet há 5 anos, entrei com 11 anos e hoje eu estou em um lugar onde eu nunca imaginei chegar, sempre foi um sonho meu, o meu objetivo nas redes e as configurações na internet é preparar um legado e ser reconhecido”, declarou João, que contabiliza 690 mil no inst.

Bianca Barboza, que comanda a sua agência de marketing, o planejamento e conexão entre marcas e influenciadores, aposta nesse mercado. “Eles têm autenticidade, as marcas que fazem parceria conseguem navegar nesse cenário e aproveitar as tendências emergentes, constroem relacionamentos duradouros e faturam com a influência deles para as decisões de compra por muitos anos”.