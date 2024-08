Julho termina com chuva acima da média em São Paulo

O volume médio de chuva na cidade de São Paulo ficou 26% acima da média para julho. Foram 52,2 milímetros no acumulado do mês, cuja série histórica fica em torno de 41,4 milímetros. Entre as regiões da cidade, a zona oeste foi a que registrou o maior volume médio (58,3 mm). Já entre as subprefeituas, Parelheiros, na zona sul, liderou com 67,5 milímetros.

As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. O volume de julho de 2024, no entanto, é praticamente um terço do recorde da capital, de 2009, com 149 milímetros de chuva na média do mês.

Dos oito dias com registro de chuva na cidade, o feriado de 9 de julho liderou com 32,4 milímetros, seguido pelos dias 10 (10,2 mm) e 8 (5,5 mm), ambos no feriadão.

Segundo o CGE, a chuva acima da média ocorreu em um mês tipicamente frio e seco, que está dentro do inverno, que começou em 20 de junho e termina em 22 de setembro.

“Esse quadro de tempo seco é comum para a época do ano, já que há uma maior frequência de bloqueios atmosféricos impedindo a livre passagem de frentes frias”, afirmou, em nota, o meteorologista do CGE Michael Pantera. As frentes frias, segundo o especialista, são os principais os sistemas meteorológicos responsáveis por chuvas no Sudeste nos meses mais secos.

Já o o registro de umidade relativa do ar mais baixa em São Paulo foi na tarde de 23 de julho, com média de 24,9% na cidade. O valor absoluto, de 13,6%, foi verificado na Consolação, na região central da capital.

O menor nível absoluto foi verificado em 2021, com 10% na estação do CGE na Sé, também no centro.

A média de temperaturas mínimas ficou em 12,7°C, número esperado, e a de máximas também ficou praticamente na mesma situação, com 23,3°C e média histórica de 23°C.

A menor temperatura absoluta foi registrada em 23 de julho, em Parelheiros, com 1,7°C. Já a maior foi registrada na Mooca, na zona leste, com 29,5°C, no último domingo (28).

Segundo o CGE, o mês de agosto, que começou nesta quinta (1º), é o mais seco do ano na Grande São Paulo, com média histórica de 29,8 milímetros de chuva. A média de temperaturas mínimas esperadas é 13,4°C, e a de máximas, 24,3°C.

Segundo o órgão, os primeiros dias de agosto serão quentes e secos em São Paulo, mas uma frente fria pode baixar os termômetros em 9 de agosto.