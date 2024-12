Julgamento dos acusados pela morte de Genivaldo de Jesus terá veredicto em 6 de dezembro

No estado de Sergipe, o julgamento dos acusados pela morte de Genivaldo de Jesus Santos, ocorrido em 2022, avança em direção ao seu desfecho. O Tribunal do Júri anunciou que a decisão final será proferida na sexta-feira, 6 de dezembro. O caso ganhou notoriedade nacional devido às circunstâncias chocantes em que Genivaldo foi colocado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e exposto a gás lacrimogêneo, culminando em sua morte por asfixia mecânica e insuficiência respiratória, conforme laudo do Instituto Médico Legal.

Os réus, Paulo Rodolpho Lima Nascimento, Kleber Nascimento Freitas e William de Barros Noia, todos ex-policiais rodoviários federais, enfrentam acusações de tortura e homicídio triplamente qualificado. A vítima havia sido abordada enquanto conduzia uma motocicleta sem capacete na cidade de Umbaúba.

Ao longo dos sete dias de julgamento, o tribunal ouviu 19 testemunhas – treze apresentadas pela acusação e seis pela defesa. Nesta segunda-feira, um ex-policial rodoviário federal, atualmente tabelião, prestará depoimento a favor da defesa. Além disso, peritos responsáveis pelos laudos técnicos relacionados ao caso também prestarão esclarecimentos. Cada depoimento tem durado cerca de quatro horas.

O processo ainda prevê a audição dos peritos antes que os réus sejam interrogados. Após essas etapas, ocorrerão os debates finais entre defesa e acusação. O júri, composto por quatro homens e três mulheres, deverá deliberar sobre a culpa dos acusados.

Este caso foi incluído no Observatório de Causas de Grande Repercussão do Conselho Nacional de Justiça, integrando uma lista que também abrange tragédias como os rompimentos de barragens em Mariana e Brumadinho e o incêndio na Boate Kiss em Santa Maria. A inclusão reflete a importância do julgamento para a sociedade brasileira e sua busca por justiça em casos de grande impacto social.