Juiz eleitoral suspende perfil de Marçal no Instagram por 48 horas

O juiz eleitoral das garantias da capital Rodrigo Capez determinou hoje a suspensão, por 48 horas, da conta no Instagram do candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB). A medida deverá ser cumprida no prazo de 2 horas pela plataforma.

A decisão foi tomada em notícia-crime apresentada pelo também candidato Guilherme Boulos em razão de vídeo postado por Marçal em que ele é acusado de ser usuário de drogas e de ter sido internado em uma clínica em surto psicótico.

Boulos, candidato pela coligação Amor por São Paulo (federação PSOL/Rede, federação Brasil da Esperança — Fé Brasil, composta por PT, PC do B e PV, e PDT), alega que o laudo médico apresentado por Marçal é falso.

Segundo o juiz, há indícios de vários crimes previstos no Código Eleitoral.

