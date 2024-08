Juiz de Botafogo x Palmeiras já foi afastado pela Conmebol e detonado por Abel

Escalado para comandar Botafogo x Palmeiras pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, no Engenhão, o árbitro Esteban Ostojich já foi afastado pela Conmebol por um ‘erro grave’ cometido no duelo entre Argentina e Brasil, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Além disso, tirou Abel Ferreira do sério na eliminação do time para o Athletico, na semi da Libertadores de 2022.

Esteban Ostojich era o responsável pelo VAR no empate sem gols entre Argentina e Brasil, em 2021. Tanto ele quanto o árbitro Andrés Cunha, também uruguaio, foram suspensos pela entidade.

Esteban Ostojich e Andrés Cunha foram punidos pela comissão de arbitragem da Conmebol por não terem mostrado cartão vermelho ao zagueiro Otamendi, que acertou uma cotovelada no rosto de Raphinha (relembre o lance mais abaixo). O brasileiro sofreu um corte no lábio e levou cinco pontos na boca.

O lance aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo e chegou a ser checado pelo VAR. Ostojich considerou que o golpe foi de “intensidade média”, apesar do sangramento na boca do brasileiro, e ponderou que seria lance para amarelo. Cunha nem viu a existência do golpe, assim como seu assistente, Richard Trinidad.

No ofício em que comunicou a punição, a Conmebol considerou que as atuações de Cunha e Ostojich “foram analisadas tecnicamente pela comissão, concluindo que os mesmos incorreram em erros graves e manifestos no exercício de suas funções no desenvolvimento da partida”. A dupla foi afastada da rodada seguinte de compromissos internacionais.

Esteban Ostojich também sofreu duras críticas de Abel Ferreira após a eliminação do Palmeiras para o Athletico Paranaense na semifinal da Libertadores de 2022, no Allianz Parque.

Em entrevista após o confronto, o técnico português afirmou que o juiz cometeu “erros graves” que prejudicaram o resultado. “Vocês assistiram ao jogo, viram nossa equipe cansada? Não viram. Foram fatores extras que prejudicaram, e muito, a nossa performance. Erros graves. Não vamos dar a volta [e falar sobre desgaste]. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer”.

Para Abel, o volante Alex Santana deveria ter recebido cartão vermelho por uma cotovelada em Rony fora do lance de jogo ainda no primeiro tempo -o jogador do Athletico levou cartão amarelo pela atitude.

É a primeira vez que vejo um amarelo por agressão, mas não vou me alongar (…) Estamos tristes, muito tristes. Eles [jogadores] mereciam ter saído desta competição de outra forma, não por terceiros. Houve fatores que condicionaram muito o resultado hoje, que tiveram impacto direto naquilo que foi o desfecho final

Acho que todo mundo viu o mesmo que eu sobre a expulsão no lance do Rony. O árbitro deu amarelo. A nossa expulsão [do zagueiro Murilo] me pareceu justa, mas os critérios… foi difícil porque merecíamos mais