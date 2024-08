Judoca invicto é derrotado, sorteio ajuda e França de Riner bate Japão

Uma reviravolta cheia de elementos inesperados deu a medalha de ouro para a França diante do Japão na disputa do judô por equipes. A conclusão da disputa – que chegou a estar 3×1 para os japoneses – foi em um apoteótico Golden Score com golpe decisivo do herói peso pesado Teddy Riner.

Japão e França são as duas principais equipes mistas de judô, primeiro e segundo o ranking mundial. Os franceses tinham surpreendido ao derrotar os japoneses nas Olimpíadas de Tóquio-2021.

Era hora do troco?

Bem, o Japão começou na frente e abriu 3×1. Faltava apenas uma vitória para levar o ouro por equipes. A luta seria entre o francês Joan-Benjamim Gaba contra o Abe Hifumi.

Detalhe: o japonês estava invicto há cinco anos. Sua última derrota fora no Mundial no Japão. E é bicampeão olímpico da categoria até 66gk. Só que ele teria de lutar em um peso acima, de 73kg, diante do francês.

Mesmo assim, Abe dominou a luta a maior parte do tempo. Mas levou um ippon do francês. E o placar passava a ser 3×2.

Na arquibancada, a torcida ia a loucura, gritava o nome de cada atleta e cantou tantas vezes a “Marseillese” quanto possível. Empurraram não só Gaba quanto sua colega Clarisse Agbegnenou que marcou o terceiro ponto para a França.

Com a disputa empatada, o ouro seria decidido no Golden Score. Veio o sorteio e tensão no ginásio do Camps de Mars era visível. Assim como a torcida para que fosse sorteada a categoria de pesados masculino, a do herói francês Teddy Riner.

Quando o placar parou no peso 90kg, o ginásio foi à loucura.

Como acontecera na luta anterior, aos gritos de “Teddy, Teddy”, Riner dominou o japonês Tatsuro Saito, que tentou enrolar a disputa. Mas Riner conseguiu um ippon e levantar o estádio. Houve correria, gritaria, choro e até tapas nas mesas de imprensa. A preparação para a maior Marseillese ouvida na arena do judô na cerimônia de medalhas.