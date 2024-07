Judoca do Talento Esportivo é convocada para Mundial sub-18 e sonha com medalhas

Iniciativa da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, o Programa Talento Esportivo estará representado no Campeonato Mundial de Judô sub-18, que acontece em Lima, no Peru, entre 28 de agosto e 1ª de setembro. Bolsista desde 2022, a santista Rafaela Cavalcanti, de 17 anos, é uma das 21 convocadas para compor a delegação brasileira que vai ao torneio.

Atleta da categoria até 52 kg, Rafa vem de uma temporada positiva, com título do Meeting Nacional júnior e cadete e do pan-americano júnior e cadete, além de pódios em torneios europeus. Resultados que a deixam confiante para o Mundial.

“Sinto que estou mais bem treinada, melhor preparada do que estava em 2023, quando passei perto de ganhar uma medalha [ela foi quinta colocada]”, disse a judoca.

Mas o caminho de Rafa no Mundial não será nada fácil. Para chegar à disputa de medalha, ela terá que superar pelo menos quatro adversárias. “É uma competição duríssima. Lá estarão as melhores atletas sub-18 do mundo na minha categoria, mas acredito que estou bem técnica e fisicamente e posso ter um bom resultado”, completa.

Atleta do Centro de Excelência também carimbou passaporte

Quem também vai brigar por medalha em Lima é a judoca gaúcha Carolina Marcon, 16 anos, atleta da categoria até 70 kg que treina no Centro de Excelência Esportiva de São Bernardo do Campo, estrutura que conta com o apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

Estreante em Mundiais, a atleta espera dar continuidade à boa fase de 2024 – neste ano, venceu Meeting Nacional, Brasileiro e foi vice-campeã do Coimbra Cadet European Cup, em Portugal. “As expectativas estão altas, até porque neste ano eu já medalhei em estágio internacional. Estou treinando bastante e corrigindo os meus erros para chegar bem”, conta Carol.

Programa Talento Esportivo

O Programa Talento Esportivo é uma plataforma da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo que concede apoio financeiro a atletas em vários níveis de excelência, praticantes de qualquer modalidade esportiva. Para mais informações, clique aqui ou entre em contato pelo (11) 3241-5822, Ramais 1160 e 1204.

Centro de Excelência Esportiva

Situado em São Bernardo do Campo, o Centro de Excelência Esportiva é um local dedicado ao aprimoramento de atletas de judô e atletismo. O objetivo principal do centro, fruto de uma parceria da Secretaria de Esportes do Estado de SP com o município de São Bernardo do Campo, é desenvolver talentos esportivos, proporcionando-lhes condições ideais para treinamento, competição e desenvolvimento físico, técnico e psicológico.