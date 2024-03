Judô de São Caetano classifica atletas para a seleção brasileira

O judô de São Caetano foi muito bem na Copa São Paulo, disputada no Ginásio Poliesportivo, em São Bernardo, nos dois últimos finais de semana (15 a 17 e 22 a 24/3), e obteve seis medalhas na apresentação do kata, sendo um ouro, duas pratas e três bronzes.

Dois judocas, Carlos Alberto Pereira e Taluan Nogueira, conquistaram três medalhas (um ouro e duas pratas) e garantiram vaga na seleção brasileira, que disputará o Campeonato Sul-Americano da Argentina, de 9 a 12 de maio.

Dois bronzes foram conquistados pelas duplas Eduardo/Gabriel e Eduardo/ Maria Vitória. O terceiro bronze também teve relevância pelo fato de o casal que a conquistou, Cristiane Gomes, 43 anos, e Marcelo Gomes, 47 anos, serem pais do Henrique (18 anos) e do Kauã (15 anos), ambos praticantes de judô do CIEE Olyntho Voltarelli Filho (Alvi Celeste) com os pais.

“Sem dúvida, o Marcelo e a Cristiane são exemplos de que o judô pode e deve ser praticado por todos, inclusive por famílias inteiras, como é o caso deles. Os dois chegaram aqui para trazerem os filhos para praticar esporte e, hoje, os dois são faixa marrom. Em breve, vão prestar exame para se tornarem faixa preta”, ressaltou Luciano.