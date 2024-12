O Jubileu da Igreja, celebrado de modo ordinário a cada vinte e cinco anos, é uma ocasião de profunda renovação espiritual para todos os católicos, pois é um tempo de abundante perdão, misericórdia e recomeço do caminho que nos leva de volta para a casa paterna – para usar a imagem bíblica do Pai misericordioso e do filho pródigo, segundo o Evangelho de São Lucas (15, 11-23).

Surgem então algumas questões e com elas a necessidade de respostas: o que é o Jubileu? Qual a sua origem? Como ele foi celebrado ao longo dos séculos? Foi buscando responder, de modo simples, essas perguntas que escrevi um breve livro com o título: “Jubileu, tempo da graça do Senhor! História e espiritualidade dos anos jubilares”, publicado pela Editora Canção Nova. A obra pretende aguçar no leitor o desejo por viver um ano especial, “um ano de graça do Senhor” (Lc 4, 19).

E como nasceu a ideia para escrever sobre o tema? Compreendi que, como padre, deveria colaborar com meus paroquianos para que pudéssemos juntos, pastor e fiéis, aproveitar da melhor forma possível as graças, as indulgências e as oportunidades espirituais oferecidas pela Igreja neste tempo de misericórdia, e que não fôssemos infelizes e negligentes, pois, deixando de conhecer a beleza do Jubileu, se desperdiça assim, tantos afagos do Senhor neste tempo favorável. Além disso, este tempo apresenta-se como uma oportunidade de crescimento no conhecimento de nossa fé e de nossa história, para amá-la e valorizá-la ainda mais.

O livro tem por ponto de partida o jubileu bíblico, que era uma instituição do Povo de Deus, no Antigo Testamento. Busca ainda demonstrar que essa festividade realizada a cada 50 anos, de acordo com o estabelecido no capítulo 23 de Levítico, era na verdade uma “profecia” da própria ação do Senhor Jesus Cristo, haja vista, que o Profeta Isaías, ao vislumbrar o tempo do Messias, indica para o povo que o salvador que virá, irá proclamar um ano da graça do Senhor. Por sua vez, Jesus, na sinagoga de Nazaré, afirmou que a antiga profecia se realizava naquele momento.

É belíssimo meditar que Nosso Senhor, com sua vida, seu ensinamento, sua paixão e ressurreição, proclamou um tempo da misericórdia do Senhor e tornou realidade aquelas antigas prescrições, aprofundando ainda mais seu significado. Verdadeiramente podemos afirmar: Jesus Cristo é o jubileu do Pai! É, portanto, esta ação de Cristo que continua presente na Igreja e que celebramos a cada Ano Santo.

No livro, também fazemos um passeio ao longo dos séculos para conhecermos a história do jubileu cristão que iniciou com o Papa Bonifácio VIII, no ano de 1300. Muitas curiosidades históricas também podem ser encontradas ao mergulhar numa história tão fascinante.

Temos a responsabilidade de não permitir que o Jubileu seja entendido tão somente como mais um ano temático da Igreja, bem como o seu valor e significado, que vão além. Repito, é um tempo da graça do Senhor, onde a Igreja, nossa generosa mãe, abre “sem limites” as portas do céu, pela indulgência e tantas outras realidades, como confissões, celebrações litúrgicas e testemunho da vivência da fé.

Pe. Johnny Silva Borges

Pe. Johnny é autor do livro “Jubileu, tempo da graça do Senhor! História e espiritualidade dos anos jubilares”, publicado pela Editora Canção Nova.