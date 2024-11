Juan Duran e Ellen Rocche trazem magia e emoção ao Espaço Unimed

Onze anos após brilhar na novela O Astro como Valéria, a assistente de palco do Professor Astro (Rodrigo Lombardi), Ellen Rocche está de volta ao universo do ilusionismo. A atriz fará uma participação especial no espetáculo Celebration: Tangos, Boleros e Ilusionismo , do mágico argentino Juan Duran, que será apresentado na próxima quarta-feira (27), no Espaço Unimed, em São Paulo.

“É uma alegria enorme ser convidada para este espetáculo tão mágico e revisitar a Valéria, uma personagem que marcou minha carreira. Estou ansioso para dividir o palco com o incrível Juan Duran e participar de um momento tão especial”, declarou Ellen.

O espetáculo reúne música, dança e truques de ilusionismo em uma produção grandiosa, com 25 toneladas de equipamentos transportados de países como Estados Unidos e França. No repertório, tangos e boleros consagrados, como Bésame Mucho e El Día Que Me Quieras , que serão interpretados por Duran com o acompanhamento de dançarinos e um discípulo músico de Astor Piazzolla.

Reconhecido como um dos maiores ilusionistas da atualidade, Juan Duran já realizou feitos impressionantes, como o desaparecimento do Obelisco de Buenos Aires. No Brasil, ganhou notoriedade ao executar um número de teletransporte que só foi realizado duas vezes no mundo. Agora, ele promete encantar o público com novos truques e muita emoção.

SERVIÇOS: Juan Duran com o show Celebration: Tangos, Boleros e Ilusionismo no Espaço Unimed

Data: 27 de novembro de 2024 (quarta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 21h30

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/ SP)

Acesso para deficientes: sim

Classificação:14 anos

Ingressos: Setor Platinum: R$280,00 (inteira) e R$140,00 (meia) I Setor Azul Premium: R$240,00 e R$120,00 (meia) I Setor Azul: R$200,00 (inteira) e R$100,00 (meia) I Setores A, B e C: R$170,00 (inteira) e R$85,00 (meia) I Setores E, F e G: R$150,00 (inteira) e R$75,00 (meia) I Setores I e J: R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia) I PCD: R$ 60,00 (inteira) | Camarotes A: R$280,00 (inteira e individual) | Camarotes B: R$240,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.