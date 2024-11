JØY Brandt conta tudo em seu novo single “Digo Nada”

Com um toque de poesia, humor e brasilidade, a cantora e compositora Joy Brandt lança “Digo Nada”, seu novo single, em parceria com Mani Carneiro. A faixa, já disponível em todas as plataformas digitais, também estreia no YouTube com um “visualizer” exclusivo, que traduz a essência da música em imagens.

No vocabulário popular de Pernambuco, “digo nada” é uma expressão que comunica, com irreverência, o que está nas entrelinhas. Inspirada por essa ideia, Joy e Mani criaram uma narrativa que explora os silêncios e os diálogos implícitos nas relações.

“É sobre como dizer algo sem dizer. Nessa música, a expressão ‘digo nada’ reflete momentos de conexão e encanto que nem sempre precisam ser verbalizados”, explica a artista. “Brincamos com as palavras para transmitir o poder dos silêncios, e no trecho ‘Tô pensando em dizer nada/Vou até ficar calada/No silêncio eu te escuto’, traduzimos tanto uma declaração de amor quanto uma crítica à falta de escuta no mundo de hoje”.

Produzida por Bruno Di Lullo e Mani Carneiro, “Digo Nada” combina sonoridades afro-latinas, brasileiras e pop. O arranjo reúne percussões de Thomas Harres, sopros de Aquiles Moraes e Everson Moraes, além do violão de Mani, guitarras de Guilherme Lírio e baixo de Bruno, que também toca um sintetizador dos anos 70 na faixa, adicionando sonoridades vintage e pop.

O “visualizer”, dirigido por Joy Brandt e Mani Carneiro, com edição de Cacau Guimarães, traz os artistas interagindo por meio de expressões faciais, cercados por imagens surrealistas inspiradas na estética de videotapes dos anos 70/80.

“Digo Nada”, terceiro single lançado pela cantora em 2024, reforça as expectativas para o seu primeiro álbum autoral, previsto para 2025. O projeto está sendo gravado entre Recife, Rio de Janeiro e Toronto, com produção musical de Bruno Di Lullo e Mani Carneiro, sendo uma das faixas produzida por Barro e Guilherme Assis, além de trazer outros importantes nomes da cena brasileira.

Nascida em Pernambuco, Joy une influências de MPB ao pop contemporâneo em suas criações. Desde jovem, atuou na banda de seu pai e ampliou sua formação no Conservatório Pernambucano de Música, onde estudou canto lírico. Hoje, dividindo residência entre Brasil e Canadá, desenvolve um som que mescla raízes nordestinas com uma linguagem universal.

“Cresci com Bethânia, Elis, Gretchen, rock, brega e muito rádio, muita gente! Me inspiro nas minhas raízes e nas experiências ao redor do mundo. Sou um pouco de tudo que ouvi e vivi”, finaliza Joy.