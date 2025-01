Jovens têm até quarta (29) para se inscrever em curso gratuito de padeiro e confeiteiro

Até 29 de janeiro, jovens de baixa renda de 18 a 29 anos podem se inscrever para as novas turmas do De Grão em Pão, projeto da Fundação Bunge que oferece cursos gratuitos de panificação e confeitaria. Neste ano, além de São Paulo (SP), Duque de Caxias (RJ) e Recife (PE), a iniciativa chega a duas novas cidades: Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG), com turmas específicas para cada uma das especializações, em parceria com o Senai. Para concorrer a uma vaga, os interessados devem preencher o formulário referente à sua cidade disponível no site da Fundação Bunge. O anúncio dos selecionados será realizado em 24 de fevereiro, também no site.





Com a ampliação para as novas cidades, o De Grão em Pão passará a contar com sete turmas neste semestre, preparando 125 jovens para atuar no mercado de trabalho. Durante as aulas, realizadas de março a junho, os alunos também receberão bolsa auxílio e participarão de formação socioemocional para auxiliar no planejamento profissional. Ao final do curso, todos receberão propostas para trabalhar em padarias com carteira assinada e salários compatíveis com o mercado.





“Com o De Grão em Pão, atuamos em duas importantes frentes. De um lado, conseguimos preparar jovens em situação de vulnerabilidade social para atuar em um mercado em forte crescimento no país, apoiando-os na conquista do primeiro emprego no ramo. De outro, ajudamos a suprir um desafio do setor de panificação, que é a falta de profissionais qualificados”, explica Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip), há 140 mil vagas abertas para trabalhar em padarias no Brasil, sendo a maioria delas para atuar como padeiros, salgadeiros e confeiteiros.





Novas competências

Além da formação teórica e prática, o De Grão em Pão prepara os jovens para as exigências atuais do mercado de trabalho, como bom relacionamento, organização e até mesmo autoconhecimento. Pesquisas recentes compiladas pela Fundação Wadhwani mostram que essas competências podem ser um diferencial: pelo menos 35% das empresas pagariam 20% a mais para ter um profissional assim.

Os alunos recebem treinamento em habilidades básicas e profissionais aplicáveis a todos os setores e em competências setoriais e profissionais para funções e setores mais específicos. Além de entender os conceitos, eles podem usar as plataformas de aprendizagem de forma experiencial, aprendendo por meio de simulações de situações profissionais da vida real.

São parceiros do De Grão em Pão: Academia Bunge, o Senai, a Fundação Wadhwani, a Harald Chocolates, o Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão), o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de Pernambuco, a Associação dos Industriais de Panificação de Pernambuco, o Sindicato das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Baixada Fluminense (Simapan), o Sindicato e Associação Mineira da Indústria de Panificação (Amipão) e o Sindicato das Indústrias de Alimentação de Brasília (SIAB).