Jovens que viralizaram nas Olimpíadas de Paris visitam Foz do Iguaçu

No último fim de semana, Foz do Iguaçu recebeu um grupo especial de visitantes. O trio de jovens que ganhou destaque mundial ao exibir um cartaz comparando “Iguassu Falls is better than Niagara Falls” (em português, “Cataratas do Iguaçu são melhores que as Cataratas do Niagara”), durante a final do vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris, aceitou o convite do Visit Iguassu para viver experiências no Destino Iguaçu. A mensagem, exibida durante o jogo entre Brasil e Canadá, foi escolhida por Pedro Megale, Juliana Palacius Ciardulo e Eduardo Megale como uma forma criativa de apoiar o Brasil e, ao mesmo tempo, promover um dos destinos turísticos mais icônicos do país. Como Niagara Falls fica na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, a comparação inusitada despertou a curiosidade do público e viralizou.

A ação faz parte do projeto Influencer Experience e contou com a parceria estratégica de empresas associadas como a Urbia Cataratas, Parque das Aves, Macuco Safari, Marco das Três Fronteiras, Itaipu Binacional e Hotel Del Rey.

“Ficamos muito entusiasmados em receber esse grupo que, de forma espontânea, colocou Foz do Iguaçu em destaque durante um evento global tão significativo como as Olimpíadas. Durante sua visita ao Parque das Aves, os três torcedores tiveram a chance de saber mais sobre nossos esforços contínuos de conservação da Mata Atlântica e suas espécies”, comentou Melissa Correa, gerente de comunicação e marketing do Parque das Aves.

Convite especial

No dia seguinte à final, o Visit Iguassu fez contato com os três via Instagram e, prontamente, eles aceitaram o convite para visitar novamente as Cataratas do Iguaçu. Juliana, Pedro e Eduardo, que residem em São Paulo, já conheciam o local, mas desta vez, a visita teve uma dimensão especial. O trio foi recebido com grande entusiasmo, e a repercussão na imprensa local e nacional elevou ainda mais o alcance da ação.

O perfil de Juliana e Eduardo, @dois.nomundo que conta suas experiências de viagens, também registrou a visita, compartilhando com seus seguidores os momentos vividos no Destino Iguaçu.

A visita rendeu até uma reportagem na RPC, afiliada da Rede Globo, mostrando a importância da iniciativa tanto para o destino quanto para os próprios influenciadores. Confira a reportagem completa aqui:

Cataratas do Iguaçu x Niagara Falls

Niagara Falls, localizada na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, é conhecida por suas três grandes quedas d’água que atraem milhões de turistas todos os anos. Entretanto, as Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, são consideradas um espetáculo ainda mais grandioso. A comparação já foi feita por figuras históricas, como a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt (1884-1962), que ao visitar as Cataratas do Iguaçu, exclamou: “Poor Niagara!” (Pobre Niágara!). De fato, as Cataratas do Iguaçu formam o maior conjunto de quedas d’água do mundo em volume, com 150 a 270 cachoeiras que se estendem por quase três quilômetros – mais que o dobro da extensão das quedas de Niagara.

“As Cataratas do Iguaçu fazem de Foz do Iguaçu um dos destinos mais procurados pelos estrangeiros no Brasil. A experiência única de estar cercado por uma selva exuberante é o que diferencia as Cataratas do Iguaçu de sua rival global mais popular. Ao contrário das Cataratas do Niágara, que são rodeadas por cassinos e um restaurante giratório, as Cataratas do Iguaçu oferecem natureza pura e proporcionam uma experiência imersiva que vai além da contemplação das quedas, e isso é o que encanta os visitantes do mundo inteiro”, destaca Elaine Tenerello, diretora-executiva do Visit Iguassu.