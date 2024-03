Jovens e adultos podem concluir os estudos pelo ‘EAD’ da Educação de SP

Os jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de iniciar ou concluir os ensinos Fundamental ou Médio na idade adequada podem concluir os estudos por meio dos Centros de Educação de Jovens e Adultos, os CEEJAs da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Nessa modalidade, a carga horária é flexível e o aluno não é obrigado a frequentar a escola todos os dias, podendo comparecer na unidade sempre que sentir necessidade para tirar dúvidas com os professores.

O CEEJA possibilita que a pessoa termine a educação básica, mesmo tendo pouca disponibilidade. É o caso de Renata Aparecida de Almeida Flauzino, de 49 anos. Mãe de 6 filhos, sendo duas gestações de gêmeos, ela concluiu o Ensino Médio em 2023 no centro da cidade de Lins, no interior do estado, com o objetivo de realizar o sonho de estudar pedagogia. “Foi bem rapidinho, as professoras me ajudaram bastante e o pessoal foi muito compreensível. Às vezes a gente fala: ‘Ah, mas eu trabalho, não dou conta’. Mas a gente tem que se esforçar um pouquinho”, afirma.

Para se matricular no CEEJA, qualquer pessoa com 18 anos ou mais pode realizar a inscrição presencialmente em um dos centros, apresentando RG, histórico escolar e comprovante de residência. Ainda é possível apresentar documento de próprio punho informando o endereço e comprovante de escolaridade, em caso de ausência do histórico escolar.

Nos Centros, o aluno recebe o material de ensino no ato da matrícula e é orientado a criar um plano de estudos. Em todo o estado, há 40 CEEJAs. A lista das unidades está disponível no portal da Secretaria da Educação.