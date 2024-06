Jovens do programa Adolescente Aprendiz visitam CEU de Diadema

Cerca de 70 jovens matriculados no programa Adolescente Aprendiz visitaram e puderam conhecer em primeira mão as obras do CEU de Diadema-Quarteirão da Educação, complexo educacional, esportivo e cultural que a Prefeitura está erguendo na rua Pau do Café, no Jardim Promissão. A visita aconteceu nos dias 12 e 13 de junho. O CEU será entregue ainda em 2024.

Além de acompanhar o desenvolvimento das obras do complexo, os adolescentes puderam assistir a um vídeo e observar a maquete com tudo que o CEU terá: 25 mil metros quadrados de área construída com três edifícios escolares e amplos espaços para práticas esportivas e culturais, como quadra poliesportiva, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de teatro, cineteatro e oficinas culturais.

Serão 1,8 mil vagas abertas: 260 para estudantes de 0 a 3 anos, 512 de 4 a 5 anos, 869 do Ensino Fundamental (1º aos 5º anos) e 224 da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os adolescentes também conheceram outras características impressionantes do CEU, que será um edifício verde, com vários recursos que o tornam ecologicamente responsável, como a captação da luz solar para a produção de energia elétrica, o reaproveitamento da água e até a parede verde, uma cobertura vegetal que vai ajudar a amenizar a temperatura.

Esse tipo de inovação do complexo, aliás, foi o que impressionou Luciana Soares Cruz, 15 anos, que mora no bairro Eldorado. “O CEU é muito legal, bem estruturado. Tem coisa aqui que não tem em nenhum outro lugar de Diadema. Quero vir aqui depois jogar futebol”, afirma.

Victor Soares Rodrigues Cordeiro, 16 anos, mesmo morando perto do complexo, no bairro Jardim Gazuza, ficou impressionado depois de visitar as obras. “Eu sempre passo por aqui, de bicicleta ou carro, e já percebia a grandeza da obra. Acho que esse tipo de equipamento, instalado na comunidade, vai ser muito útil. Vou querer usar a quadra e as piscinas.”

Outro jovem que visitou as obras, Gustavo de Araújo, 15 anos, já sabe o que pretende fazer assim que o CEU for entregue. “Pelo que vi aqui, hoje, na maquete e no vídeo, o CEU vai ser um espaço bem grande, um lugar moderno para a gente. Vou querer vir para jogar bola e fazer natação. Vai ser muito legal!”

A construção o CEU é uma das iniciativas que fizeram com que o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, conquistasse, nesta quarta-feira (12), o Prêmio Prefeito Amigo da Criança. A premiação, concedida pela Fundação Abrinq, reconhece boas políticas públicas que contribuem para o avanço da educação no Brasil.

Outras ações da Prefeitura de Diadema que motivaram a premiação foram o programa Lentes do Saber (que distribui óculos de graça a estudantes diagnosticados por equipes da Secretaria de Saúde), o Diadema de Dandara e Piatã (que leva para salas de aula atividades de combate ao racismo), o Grêmio Curumim (que estimula a participação popular nas ações das escolas e da Prefeitura), entre outras.

Adolescente Aprendiz

O Programa Adolescente Aprendiz – Primeiros Passos, ofertado pela Prefeitura de Diadema, prevê atividades no contraturno escolar, que incluem mentorias e aprendizado em diferentes eixos, como saúde, étnico-racial, cidadania, educação para o mercado de trabalho, arte e cultura, entre outras áreas. Os matriculados também ganham uma bolsa aprendizagem de R$ 150.