Jovens de São Paulo recebem formação e oferta de emprego para trabalhar em padarias da capital

Após dez meses de formação em panificação, confeitaria e culinária, jovens de 18 a 29 anos, moradores da periferia São Paulo (SP) estão prontos para entrar no mercado e ocupar algumas das 6 mil vagas em aberto para trabalhar em padarias da capital paulista. Os novos profissionais participaram do curso De Grão em Pão, oferecido pela Fundação Bunge na cidade. A formatura de 15 jovens ocorrerá em 26 de junho, às 14h, na Sede da Fundação Bunge. Durante a cerimônia, todos eles receberão ofertas de emprego para trabalhar em padarias próximas às suas residências, com carteira assinada e salário compatível com o mercado. O curso também é oferecido em Recife (PE) e Duque de Caxias (RJ).

O curso De Grão em Pão tem objetivo duplo: formar mão de obra qualificada para atuar no setor de panificação, um gargalo da área, e oferecer oportunidade de formação e emprego para jovens, que estão em uma das faixas etárias mais desempregadas do país. Segundo dados do primeiro trimestre de 2024 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, o nível de desocupação dos jovens de 18 a 24 anos no Brasil foi de 16,8%, mais do que o dobro da média nacional, que ficou em 7,9%. Em números absolutos, são 2,5 milhões de jovens de 18 a 24 anos desocupados no país.

O Brasil conta hoje com 295 mil padarias. No país, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), há um gargalo de 140 mil profissionais para trabalhar nesses estabelecimentos, principalmente, para atuar nas áreas de produção como padeiro, salgadeiro e confeiteiro. Na cidade de São Paulo, segundo o Sampapão, são 6 mil vagas abertas nesta área.

“Vemos o setor de panificação como uma oportunidade interessante para os jovens se inserirem no mercado de trabalho com carteira assinada e construírem carreira. Queremos com o De Grão em Pão conectar padarias com jovens interessados nessa área, para incluí-los em um mercado muito promissor”, afirma Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge.

Orientação socioemocional

Outro ponto importante do projeto é que os alunos recebem orientação socioemocional ao longo do curso e após a formação. Os jovens aprendem como preparar currículo, como se comportar no ambiente de trabalho e recebem acompanhamento de carreira profissional com mentoria da Fundação Bunge.

“Isso é muito importante, porque muitos desses jovens estão começando sua trajetória profissional, sendo esse o primeiro emprego deles. É por isso que fazemos esse acompanhamento, com mentoria especializada, para ajudá-los nesse momento e prepará-los para oportunidades futuras”, explica Cláudia.

O projeto tem duração de dez meses e tem etapas de seleção; preparação socioemocional; qualificação profissional; contato com o mercado de panificação e confeitaria; formatura; encaminhamento para o mercado de trabalho; e acompanhamento de carreira profissional com mentoria da Fundação Bunge.

São parceiros do De Grão em Pão: Academia Bunge, Harald Chocolates, Fundação Wadhwani, Sindicato e Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão), Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de Pernambuco, Associação dos Industriais de Panificação de Pernambuco e Sindicato das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Baixada Fluminense (Simapan).

SERVIÇO

Formatura De Grão em Pão em Duque de Caxias

Data: 26/06

Horário: 14h

Local: Fundação Bunge (R. Diogo Moreira, 184 – Pinheiros, São Paulo – SP)