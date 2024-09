Jovens de São José do Rio Preto e SP recebem projeto que une arte, inovação e sustentabilidade

O projeto “Arte de Inovar com Maratona de Inovação – Edição Sustentabilidade” chega ao estado de São Paulo, com realização em São José do Rio Preto nos dias 05 e 06 de setembro, voltado para os alunos da Escola Estadual Alberto Andaló, e na capital paulista nos dias 16 e 17 de setembro, destinado aos alunos da ETEC Jornalista Roberto Marinho. Patrocinado pela BP Bunge Bioenergia por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, em parceria com a Loa Produções Culturais e o Ministério da Cultura, o projeto visa estimular o pensamento criativo e inovador, além de promover a conscientização ambiental entre os jovens.

“A BP Bunge Bioenergia apoia diversos projetos de educação, esporte e cultura que geram impacto social positivo nas comunidades em que atuamos, como é o caso de São Paulo. Com este projeto, estamos colaborando com o estímulo à criatividade, à inovação e com o crescimento da conscientização ambiental, questões que consideramos de extrema importância para a formação da juventude”, comenta Mara Pinheiro, Diretora de comunicação, relações institucionais e ESG da companhia. Por meio das leis de incentivos, a companhia já investiu, nos últimos três anos, cerca de R$ 8 milhões que já impactaram mais de 24 mil pessoas.

O projeto, que busca criar uma sinergia entre arte e inovação para estimular reflexões sobre os desafios da sustentabilidade, abre o evento com o espetáculo teatral “Água à Vista”, cujo enredo aborda a questão da escassez de água. Na sequência, os participantes são convidados a se envolver em um hackathon, uma competição de ideias que oferece a oportunidade de atuarem como protagonistas na criação de soluções voltadas à preservação do planeta. Além disso, são incentivados a pensar em ações práticas para enfrentar problemas reais que impactam a sociedade.

O coordenador de Inovação, Wellington Sacheti descreve a dinâmica do evento, que se divide em três fases: arte, criatividade e inovação. “Os participantes, chamados de ‘tripulantes’, serão provocados a fazer reflexões depois de assistir à apresentação do espetáculo teatral Água à Vista, que aborda questões sociais importantes como o desafio de se viver em um planeta com escassez de recursos hídricos”, explica o facilitador.

As ideias propostas pelos estudantes serão avaliadas por um painel de jurados, e as três mais destacadas receberão um certificado de reconhecimento. Além disso, todos os participantes receberão um certificado de participação e um kit especial, que inclui uma revista educativa com informações sobre inovação, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e as Habilidades do Futuro identificadas pelo Fórum Econômico Mundial.

Vale pontuar, ainda, que o projeto movimenta diversas entidades locais ao convidar parceiros regionais, como empresas, organizações e instituições para se unirem à ação por meio da oferta de mentorias, por exemplo. A coordenadora geral da Loa Produções Culturais, Andréia Nunes, destaca a singularidade do evento, que une arte, cultura e inovação em um projeto pioneiro no Brasil. “É um evento de grande impacto e que movimenta o ecossistema de inovação, tecnologia e negócios”, destaca.

A perspectiva é que a iniciativa chegue, em 2024, a cinco estados brasileiros, impactando cerca de 3.500 pessoas.

SERVIÇO

O evento “Arte de Inovar com Maratona de Inovação – Edição Sustentabilidade” em São José do Rio Preto será realizado no dia 05 de setembro, com apresentações de “Água à Vista” às 10h30 e às 13h30. As dinâmicas e oficinas acontecerão no dia 06 de setembro, às 08h e às 13h30, na Escola Estadual Alberto Andaló, situada na Praça Pio XII, 50 – Vila Maceno.

Em São Paulo, o evento ocorrerá no dia 16 de setembro, com o espetáculo teatral “Água à Vista” apresentado às 10h e às 13h30. No dia 17 de setembro, serão realizadas as dinâmicas e oficinas às 10h e às 13h30 na ETEC Jornalista Roberto Marinho, localizada na Av. Jornalista Roberto Marinho, 80 – Cidade Monções.

O espetáculo teatral “Água à Vista” é aberto ao público. As inscrições para as oficinas são gratuitas, porém com vagas limitadas, e devem ser feitas pelo e-mail [email protected]. Universidades, escolas públicas e privadas, e instituições educacionais interessadas em sediar o evento podem entrar em contato pelo mesmo e-mail.