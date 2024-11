Jovens de baixa renda conhecerão pela 1ª vez o universo das corridas no Autódromo de Interlagos

A EMS, maior farmacêutica no Brasil, em parceria com o piloto Léo Sanchez, da equipe EMS Racing, proporcionará experiência inédita e transformadora para jovens de baixa renda do projeto social “Tênis para Todos”. Pela primeira vez, essas crianças terão a oportunidade de pisar no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para vivenciar a adrenalina do mundo das corridas durante os treinos para a etapa final da Porsche Carrera Cup Endurance.

O grupo é formado por professores e crianças como Artur Feitosa, Gabriel Rodrigues de Souza e Nicolas Félix Bento, com idades entre 12 e 14 anos, alguns deles integrantes do Tênis para Todos desde 2020. Os convidados especiais acompanharão de perto o universo das corridas, conhecerão os bastidores com visitas guiadas aos boxes e terão a chance de assistir a uma performance de Léo Sanchez, que a bordo do carro #15 da EMS Racing fará uma volta rápida de apresentação. A ação está programada para o início da tarde desta quinta-feira (14), dois dias antes da data oficial da prova.

Patrocinadora do piloto e mantenedora do projeto social, a EMS busca enriquecer a experiência esportiva e educativa dessas crianças, valorizando-os pelo comprometimento, dedicação nas aulas e bom desempenho escolar. Os jovens selecionados também se destacaram como boleiros (recolhedores de bola) no Campeonato Internacional de Tênis de Campinas (ATP Challenger), ocorrido em outubro deste ano, também com patrocínio da EMS.

“Estou feliz em poder recebê-los e proporcionar uma experiência única na vida deles. Poder somar esforços em uma iniciativa emocionante como esta da EMS, é motivo de orgulho por conhecer de perto o trabalho de inclusão social e de promoção do esporte que vem sendo feito pela empresa. Espero que eles gostem de conhecer o universo das corridas”, comenta o piloto Léo Sanchez.

Para Marcus Sanchez, vice-presidente da EMS, a empresa reafirma o compromisso de proporcionar experiências enriquecedoras e motivadoras, incentivando jovens a sonhar e alcançar novos patamares dentro e fora das quadras e pistas. “Trazê-los para um cenário de alta performance e emoção, como o das corridas, endossa nosso comprometimento com a promoção da saúde e acesso ao esporte, por diferentes caminhos, oferecendo oportunidades que ampliem horizontes e inspirem futuros”, destaca.

Disputa em dose dupla

Léo Sanchez chega embalado por um recente pódio na Porsche Carrera Cup, conquistado durante a etapa sprint preliminar do GP São Paulo de Fórmula 1. O piloto terá um desafio duplo na semana: percorrer os 4.309 metros e 13 curvas do Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) em duas competições – a etapa sprint final, disputada nesta última quarta-feira, e a etapa endurance, com duração de 500 km, em dupla com Átila Abreu. “Estou empolgado, será um grande desafio encarar uma prova de Endurance com o Átila Abreu. Depois de conquistar o pódio na preliminar da Fórmula 1, estou confiante e vou em busca de repetir os bons resultados”, avalia o piloto.

Projeto Tênis para Todos

O projeto “Tênis para Todos” é uma iniciativa da EMS, lançada em 2017, que oferece aulas semanais gratuitas de tênis a meninos e meninas de 7 a 16 anos, regularmente matriculados na rede pública de ensino em Hortolândia e Campinas, interior de São Paulo. A iniciativa atende cerca de 200 crianças e adolescentes, buscando promover valores como disciplina, responsabilidade e a construção de novas perspectivas de vida por meio do esporte.

Idealizado por Carlos Sanchez, presidente do Conselho de Administração do Grupo NC, controlador da EMS, e seu professor de tênis, Júnior Martins Viana, “o projeto desperta o gosto pela prática esportiva e oferece, a crianças e jovens de baixa renda, uma alternativa educativa às ruas da periferia”, garante Viana.

As aulas ocorrem em Hortolândia (SP), de terça-feira a quinta-feira, das 8h às 10h e 15h às 17hs. Na unidade de Campinas, acontece às quartas-feiras, das 9h às 10:30h e das 14h às 15h30.