Jovens da Fundação CASA visitam exposição “Geografia das Ancestralidades” no Paço das Artes

Um grupo de 16 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação em quatro centros da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) na Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral, terão um encontro inédito em suas vidas nesta sexta-feira (28/06) com o artista Jerona Ruyce, durante a visita à exposição coletiva “Geografia das Ancestralidades”, em cartaz no Paço das Artes, em São Paulo.

No grupo, estão jovens em internação nos CASAs Guarulhos; Sorocaba II, de Sorocaba; Laranjeiras, de Mogi Mirim; e Peruíbe, do litoral paulista. A visita começa às 10h30 e terá cerca de uma hora e meia de duração. O Paço das Artes é uma instituição que pertence à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Com intermediação de Jerona Ruyce, um dos 11 artistas com obras na exposição, os jovens se aprofundarão nas narrativas artísticas que possuem como base os levantamentos biográficos desses 11 expoentes das artes que vivem em diferentes regiões do Brasil. Eles trazem nas obras aspectos da ancestralidade afrodiaspórica, com elementos das artes visuais de 1960 até à contemporaneidade.

Trata-se de uma exposição coletiva que promove reconexões, utilizando memórias compartilhadas, conscientes e inconscientes, além de promover o diálogo entre estilos e processos criativos experimentais.

Para a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, a experiência trará impactos positivos para os adolescentes. “O acesso à cultura é um direito que os jovens também possuem e que, com o apoio de parceiros como o Paço das Artes, conseguimos viabilizar o contato com um universo distinto e profundo para eles”, avalia.

Sobre a Fundação CASA

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, aplica medidas socioeducativas conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Atendendo jovens de 12 a 21 anos incompletos em São Paulo, a Fundação executa medidas de privação de liberdade e semiliberdade, determinadas pelo Poder Judiciário, com base no ato infracional e na idade dos adolescentes, garantindo os direitos previstos em lei, pautando-se na humanização, e contribuindo para o retorno do adolescente ao convívio social.

Mais informações em: https://fundacaocasa.sp.gov.br/

Serviço:

Visita de jovens da Fundação CASA à exposição “Geografia das Ancestralidades”

Data: sexta-feira (28/06), das 10h30 às 12h

Local: Paço das Artes

Endereço: Rua Albuquerque Lins, 1345, Higienópolis, São Paulo/SP